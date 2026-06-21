Vb-történelem: Maradona szenved, gólt lő, őrjöng, majd...

És megvan a harmadik!

1970: BRAZÍLIA MEGSZERZI HARMADIK VILÁGBAJNOKI CÍMÉT

Brazília a harmadik világbajnoki címéért indult csatába 1970. június 21-én, és Pelé fejesével – a Fekete Gyöngyszem 75. válogatottbeli góljával – a 18. percben meg is szerezte a vezetést. Az olaszok innen még visszajöttek (az elődöntőben is eredményes Roberto Boninsegna egyenlített), ám a hajrában kiütközött rajtuk a maratoni hosszúságú elődöntő miatti fáradtság. A hajrában húsz perc alatt Gérson távolról, a torna minden brazil meccsén a kapuba találó Jairzinho szerencsés mozdulattal közelről, valamint a felfutó jobbhátvéd, Carlos Alberto jól helyezett lapos lövéssel – a brazil diadalmenetet az utókor számára szimbolizáló támadásbefejezéssel – demonstrálta: a futballtörténelem egyik legjobb tizenegye képviselte Brazíliát ezen a tornán. VIDEÓ ITT!

A CSAPATKAPITÁNY CARLOS ALBERTO VISSZAEMLÉKEZÉSE AZ 1970-ES DIADALRA ITT!

A Clarín megkopott, de ma is lelkesedést sugárzó címlapja

1978: ARGENTÍNA EGY HATOSSAL, HOLLANDIA KÉT BOMBÁVAL JUT BE A DÖNTŐBE

Az argentínai tornán ezen a napon értek véget a negyeddöntő csoportküzdelmei, és eldőlt, melyik két csapat vívhatja a finálét.

Az egyik ágon gyakorlatilag ki-ki meccset vívott a két, még versenyben lévő csapat. Ernie Brands öngóljával Olaszország szerzett vezetést, ám a fordulás után a holland védő remek lövéssel jóvátette hibáját, majd Arie Haan is az őrületbe kergette a legendás olasz kapust, Dino Zoffot. A négy évvel korábbi ezüst után Hollandia újra benyújtotta igényét az aranyéremre. VIDEÓ ITT!

A második körben még pont nélküli Ausztria szépen búcsúzott a világbajnokságtól: Hans Krankl két remek alakításának, valamint egy öngólnak köszönhetően legyőzte az addig veretlen, ám a sok döntetlenbe „belefulladó” NSZK-t. VIDEÓ ITT!

A másik csoportban bonyolultabb volt a helyzet, mivel Brazília és Argentína „távpárbajt” vívott egymással, ráadásul nem egy időben. Amikor az argentinok pályára léptek, már tudták, hogy a brazilok 3–1-re verték a lengyeleket (a harmadik gólt hozó támadás során három kapufát lőttek a dél-amerikaiak, mire a labda a hálóba került – VIDEÓ ITT), így azt is, mennyivel kell nyerniük Peru ellen ahhoz, hogy a döntőbe jussanak.

Mario Kempes (2), Leopoldo Luque (2), Alberto Tarantini és Rene Houseman gólja révén az argentinok kettővel túl is teljesítették a feladatot. A mai napig él a gyanú, hogy Ramón Quiroga, az Argentínában született (!) perui kapus nem véletlenül nem volt csúcsformában, a háttérben zajló folyamatokra rálátók évtizedekkel később tettek néhány érdekes nyilatkozatot, de semmiféle összeesküvést nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Buenos Aires Hollandia–Olaszország 2–1 Córdoba Ausztria–NSZK 3–2 Mendoza Brazília–Lengyelország 3–1 Rosario Argentína–Peru 6–0 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 21.

Sivatagi menekvésről és bikaviadalról is ír a L'Équipe

1982: BEINDULNAK A FRANCIÁK, ÉS ELINDUL A KUVAITI SEJK

Az Anglia elleni nyitó mérkőzését elveszítő Franciaország nagyon komolyan vette a kuvaiti csapatot, és szebbnél szebb gólokat szerezve fölényes győzelmet aratott. Bernard Genghini szabadrúgásból kezdte a sorozást, Alain Giresse álompasszát Michel Platini, az övét pedig Didier Six váltotta gólra. Ezt egészítette ki Maxime Bossis egy bebrusztolt találattal – közben Abdulaziz el-Balusi a franciák találataihoz méltó gólt szerzett egy cseles szabadrúgást követően. VIDEÓ ITT!

A mérkőzés, egyben a futballtörténelem bizarr pillanata volt, amikor Alain Giresse szabálytalannak vélt gólja után – a nézőtérről sípszó harsant, a kuvaitiak leálltak – Fahad el-Ahmad el-Szabah sejk, a Kuvaiti Labdarúgó-szövetség elnöke leparancsolta játékosait a pályáról. A sejk egy idő után lement a játéktérre, és végül sikerült is elérnie, hogy Miroszlav Sztyupar szovjet játékvezető visszavonja a már megadott gólt. Aztán a franciák mégis szereztek egy negyediket... VIDEÓ ITT!

Honduras és Észak-Írország döntetlenre végzett egymással, így mindketten megőrizték esélyüket a továbbjutásra, és ugyanígy tett Ausztria is, amely Walter Schachner és a feljebb már megcsodált Hans Krankl egy-egy második félidei lövésével legyűrte az NSZK-verő Algériát. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Oviedo Ausztria–Algéria 2–0 Valladolid Franciaország–Kuvait 4–1 Zaragoza Honduras–Észak-Írország 1–1 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 21.

Örömfoci, illetve fociöröm francia módra

1986: ÚJRA FŐSZEREPBEN A FRANCIÁK, ŐK NYERIK AZ ELŐRE HOZOTT DÖNTŐT

Sokan afféle előre hozott döntőként tekintettek a korszak két legszebben futballozó válogatottja, Brazília és Franciaország mexikói negyeddöntőjére. Nagyszerű adogatás végén Careca a 17. percben a braziloknak szerzett vezetést, ám Michel Platini – a válogatottban elért utolsó góljával – még a szünet előtt kiegyenlített.

A második félidőben megint a brazilokon lehetett volna a sor, csakhogy Zico – aki néhány perccel korábban állt be csereként – rosszul helyezte büntetőjét a 75. percben, Joel Bats védett, így végül a tizenegyespárbajra maradt a döntés.

Bats ott is védett egyet – rögtön az első lövővel, Sócratesszel babrált ki –, ám később hibázott Platini is. Az ötödik sorozat döntött: a brazil César a kapufára bombázott, Luis Fernandez viszont nem hibázott – Franciaország jutott be a legjobb négy közé. VIDEÓ ITT!

A nap másik mérkőzése 120 percen át sem hozott gólt – egy-egy kiállítást viszont igen –, következett ott is a szétlövés, amelyben Harald Schumacher két védése döntőnek bizonyult. A hibátlanul lövő németek 4–1-re nyerték meg a házigazda Mexikó elleni párbajt. VIDEÓ ITT!

1990: CSAK ANGLIA TUD NYERNI A DÖNTETLENEK CSOPORTJÁBAN

Az olaszországi vb F-csoportjának Palermóban és Cagliariban zajló mérkőzésein igencsak feszült volt a légkör. Az első négy meccs döntetlennel ért véget, és a 85. percig így állt a két záró összecsapás is. Az egyik úgy is maradt – Hollandia és Írország tovább is jutott –, a másikon viszont akkor döntő gól született: Mark Wright fejesével Anglia győzött és továbbjutott, a sokak szimpátiáját kivívó Egyiptom kiesett. A 2006-ban, negyvenévesen és csapatkapitányként Afrikai Nemzetek Kupáját nyerő, aztán jóval később, a 2026-os vb-re már szövetségi kapitányként utazó Hoszam Hasszán már akkor ott volt az egyiptomiak soraiban! VIDEÓ ITT!

Wrightnak, a pályafutását a Liverpoolban befejező angol védőnek – aki utolsó, 45. válogatott meccsét Magyarország ellen játszotta 1996-ban – ez volt az egyetlen gólja a nemzeti csapatban.

Az E-csoportból ugyancsak három ország, Spanyolország, Belgium és Uruguay jutott tovább.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Verona Spanyolország–Belgium 2–1 Udine Uruguay–Dél-Korea 1–0 Palermo Írország–Hollandia 1–1 Cagliari Anglia–Egyiptom 1–0 VB 1990, OLASZORSZÁG – JÚNIUS 21.

Batistuta 1994-ben

1994: BATISTUTA ELSŐ MESTERHÁRMASA, MARADONA BÚCSÚGÓLJA

Az egyesült államokbeli tornán utolsóként a D-csoportban kezdődtek meg a küzdelmek, méghozzá két „mészárlással”. A vb-újonc Nigéria Rashidi Yekini, Daniel Amokachi és Emmanuel Amunike góljával hatalmas meglepetésre kiütötte Bulgáriát. A fiatalon, 48 évesen elhunyt Yekini hálórázó gólöröme emlékezetes képsorral gazdagította a futballtörténelmet. VIDEÓ ITT!

Argentína két gólszerzővel is messzebbre jutott a görögök ellen, köszönhetően Gabriel Omar Batistuta mesterhármasának. A bostoni meccsen Diego Maradona is lőtt egy csodálatos gólt, ám akkor még nem sejtettük, hogy a pillanat nemcsak a lövés szépségéről, illetve Maradona fékezhetetlen gólöröméről marad emlékezetes, hanem arról is, hogy a legendás játékmester többé nem talál a kapuba nemzeti mezben. Néhány nap múlva óriási botrány tört ki körülötte. VIDEÓ ITT!

MARADONA GÓLJA, GÓLÖRÖME SZENZÁCIÓS ARGENTIN KOMMENTÁRRAL ITT!



CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Chicago Németország–Spanyolország 1–1 Boston Argentína–Görögország 4–0 Dallas Nigéria–Bulgária 3–0 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 21.

Batistuta 1998-ban

1998: …MEGINT BATISTUTA, ÉS MEGINT MESTERHÁRMAS!

Futballtörténelmi különlegesség került az évkönyvekbe 1998. június 21-én: az egyik argentin támadó 12 perc leforgása alatt mesterhármast ért el a Jamaica elleni mérkőzés hajrájában.

A kuriózumot emeljük négyzetre: a bravúrt a világszerte „Batigol” néven tisztelt labdarúgó könyvelte el – Gabriel Omar Batistuta, aki, mint néhány sorral feljebb láttuk, a négy évvel korábbi világbajnokságon ugyanezen a napon szintén háromszor talált a kapuba! Teljesítménye mellett szinte eltörpül, de azért jegyezzük meg, hogy Ariel Ortega is két csodaszép góllal örvendeztette meg az argentin szurkolókat. VIDEÓ ITT!

Németország az utolsó 17 percben dolgozta le kétgólos hátrányát Jugoszlávia ellen (VIDEÓ ITT!), míg Irán politikai aspektusból pikáns párharcot nyert meg – ellenfele az Egyesült Államok volt. A kezdés előtt az iráni játékosok hatalmas virágcsokrot adtak át az amerikaiaknak, volt mosolygós, közös fotózás – majd Irán elkönyvelte története első vb-győzelmét. A meccset rendkívüli biztonsági intézkedések és diplomáciai egyeztetések előzték meg. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Lens Németország–Jugoszlávia 2–2 Lyon Irán–Egyesült Államok 2–1 Párizs Argentína–Jamaica 5–0 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 21.

2002: két kép a híres gólról - még két lépés a vb-aranyig

2002: RONALDINHO ÉLETRE SZÓLÓ BÉLYEGET NYOM SEAMAN MUNKALAPJÁRA

Az ázsiai tornán két válogatott a legjobb négy közé jutott ezen a napon. Németország Michael Ballack fejesével legyűrte az Egyesült Államok válogatottját – tette ezt úgy, hogy megúszott egy Frings-kezezést a gólvonalon. VIDEÓ ITT!

A nap mérkőzésén óriási védelmi hibából Michael Owen Angliának szerzett vezetést, ám Brazília fordított: Ronaldinho előbb gólpasszt adott Rivaldónak, majd azzal a bizonyos sokszor visszajátszott, pimasz szabadrúgásával bolondot csinált David Seamanből, az angol kapusból.

Ronnie-t nem sokkal a gólja után kiállították, de Brazília így is továbbjutott. VIDEÓ ITT!

2006: HA VB ÉS AFRIKAI ELLENFÉL, AKKOR A SZERBEK KEZEZNEK

Portugália, Argentína és Hollandia már továbbjutóként lépett pályára a németországi torna utolsó csoportkörében, Mexikó nem éppen dicső módon, vereséggel „harcolta ki” a továbbjutást, így felidéznivalót inkább a tét nélküli Elefántcsontpart–Szerbia-Montenegró mérkőzésen kerestünk.

Már csak azért is, mert kísérteties hasonlóság mutatkozik e meccs és a szerbek négy évvel későbbi, Ghána elleni bemutatkozó találkozója között, amely – mint emlékezetes – kezezésért megadott 11-essel dőlt el az afrikaiak javára. Nos, a Nikola Zsigics és Szasa Ilics révén kétgólos előnyt szerző szerbek úgy kaptak ki Elefántcsontparttól 2006. június 21-én, hogy Aruna Dindane és Bonaventure Kalou egyaránt olyan tizenegyest lőtt be, ami kezezésért járt…

Dindane-nak volt egy fejes gólja is, ami már csak azért sem mellékes, mert anélkül nem született volna meg az „elefántok" első világbajnoki győzelme. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Frankfurt Hollandia–Argentína 0–0 München Elefántcsontpart–Szerbia-Montenegró 3–2 Gelsenkirchen Portugália–Mexikó 2–1 Lipcse Irán–Angola 1–1 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 21.

Nem hagyták ki: Portugália atomjaira szedte Észak-Koreát…

2010: EGY NAGY GYŐZELEM ÉS EGY MEGSZAKADÓ SOROZAT

Az esős Fokvárosban ezen a napon jegyzőkönyvezték az afrikai világbajnokság legnagyobb különbségű győzelmét: Portugália hét gólt rámolt be a brazilok ellen még oly ütésállónak mutatkozó Észak-Koreának. Az ázsiaiak a szünetig most is egyenrangú partnerek voltak, utána azonban…

A 87. percben még Cristiano Ronaldo is a kapuba talált, ami azért említésre méltó, mert a klubszinten rendkívül eredményes aranylabdásnak ilyesmi akkor már másfél éve nem sikerült a válogatottban… A lefújás után CR7 szép gesztust tett: a meccs legjobbjának járó, neki ítélt elismerést átadta a két gólt szerző Tiagónak, mondván, ő volt a jobb. Kettőjükön kívül Raul Meireles (a szünet előtti egyetlen találat szerzője), Simao, Hugo Almeida és Liedson vette ki a részét a hetesből. VIDEÓ ITT!

A H-csoportban is született egy papírforma-eredmény: Honduras könnyed legyőzésével Spanyolország kezelte a nyitó vereség sokkját – a két gólt szerző David Villa még egy tizenegyest is elhibázhatott. VIDEÓ ITT!

A másik találkozón Svájc a 31. perctől emberhátrányban játszott, és tudomásul kellett vennie, hogy gyönyörű vb-rekordja nem javul tovább: 558 perc után gólt kapott. Nemcsak a 2006-ban kezdődött sorozat sajnálatos megszakadása keserítette el Ottmar Hitzfeld legénységét, hanem az is, hogy Mark González fejesével az ellenfél, Chile meg is nyerte a meccset. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Fokváros Portugália–Észak-Korea 7–0 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Chile–Svájc 1–0 Johannesburg Spanyolország–Honduras 2–0 VB 2010, DÉL-AFRIKA – JÚNIUS 21.

A brazil lap is elismerte: Klose tette történelmi

2014: KLOSE UTOLÉRI RONALDÓT

A későbbi világbajnok Németország egyetlen mérkőzést nem nyert meg a 2014-es vb-n, és azt ezen a napon vívta Ghána ellen. Egyedül az afrikai csapat ellen állt – mintegy nyolc percig – vesztésre, mígnem az éppen csak becserélt Miroslav Klose a 71. percben egyenlített, beállítván a 2–2-es végeredményt. Klose mást is beállított ezzel a fél méterről begyötört góllal: a brazil Ronaldo világbajnoki rekordját, s ma már tudjuk, hogy a 15. vb-góljával nem tett pontot mesés története végére – de erről majd később. VIDEÓ ITT!

Irán alaposan felkészült Argentínából, hősiesen védekezett, és egyszer-egyszer átcsapott veszélyesen a túlsó térfélre is, büntetőt sem alaptalanul reklamált – aztán a 91. percben jött Lionel Messi, és gyönyörűen helyezett lövéssel kihúzta a kátyúból az argentin szekeret. VIDEÓ ITT!

A bosnyák csapatot az ág is húzta Nigéria ellen – nem adták meg Edin Dzeko szabályos gólját, Dzeko lőtt egy kapufát, Peter Odemwingie győztes gólja előtt szerintük szabálytalanság történt –, de ez nem változtat a lényegen: a „szuper sasok” 1998 óta először, kilencmeccses nyeretlenség után győztek egy vb-mérkőzésen, méghozzá a továbbjutás szempontjából nagyon fontos meccsen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Belo Horizonte Argentína–Irán 1–0 Cuiabá Nigéria–Bosznia-Hercegovina 1–0 Fortaleza Németország–Ghána 2–2 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 21.

A Vecernji List a horvát válogatott történetének egyik legnagyobb, a világot ámulatba ejtő győzelmét ünnepelte

2018: KYLIAN MBAPPÉ LETESZI A NÉVJEGYÉT

Olivier Giroud megpattanó lövése után közvetlen közelről pöccintette be a labdát kapuba, de egy még érőben lévő világklasszis karrierjének mérföldkövénél állunk, jegyezzük hát meg: a Peru elleni csoportmérkőzésen Kylian Mbappé megszerezte élete első világbajnoki gólját. A „kékek” ezzel le is gyűrték Perut, továbbjutottak, a 19 éves és 183 napos Mbappé pedig a francia futballtörténelem legfiatalabb vb-gólszerzője lett. Amikor hazája válogatottja először világbajnok lett – pedig nem volt olyan régen (1998) –, ő még meg sem született… VIDEÓ ITT!

A vb-mezőny leghosszabb szakállú labdarúgója, Mile Jedinak a második meccsén is belőtt egy tizenegyest, amivel az ausztrálok nemcsak megválaszolták Christian Eriksen korai gólját, hanem már pontot is szereztek, azaz a dánok elleni iksszel életben tartották továbbjutási reményeiket. VIDEÓ ITT!

Viszont nem jutott pont az argentinoknak, sőt a hajrában úgy kicsúszott a talaj a lábuk alól, hogy a végén történetük negyedik legsúlyosabb vb-vereségével, a csoportkör utáni búcsú lehetőségén morfondírozva kullogtak le a pályáról. Willy Caballero kapus hatalmas hibája jelentette az első csapást – Ante Rebic szép mozdulattal küldte a hálóba az ajándékba kapott labdát –, aztán a végjátékban előbb Luka Modric lőtt szép gólt, majd megalázó passzolgatás végén Ivan Rakitic adta meg a kegyelemdöfést. Horvátország emlékezetessé tette a napot, amelyiken (négy vereség után) először nyert vb-meccset dél-amerikai válogatott ellen. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szamara Dánia–Ausztrália 1–1 Jekatyerinburg Franciaország–Peru 1–0 Nyizsnyij Novgorod Argentína–Horvátország 0–3 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 21.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 27.: BELGIUM–MAROKKÓ 0–2. A vb-k történetében talán először fordult elő, hogy egy csapat kapuját nem az a kapus védte, aki a himnuszt még ott énekelte a társak között. Jasszin Bunu rosszullétre panaszkodott, ezért aztán az utolsó pillanatban Munir Mohamedi állt a kapuba, ám a katari tornára nagy reményekkel érkező marokkói válogatott sokkal szervezettebb volt annál, mint hogy egy ilyen közjáték megzavarja. A horvátok elleni döntetlenből erőt merítő észak-afrikaiak remekül tartották magukat, és az utolsó húsz percben két gólt szereztek: Abdelhamid Szabiri a bal oldalon, az alapvonal közelében megítélt szabadrúgásból lepte meg a beadást váró Thibaut Courtois kapust, a végjátékban pedig Zakaria Abuhlal közelről lőtt a léc alá. Marokkó 1998 óta először nyert vb-meccset, amit a Belgiumban élő népes marokkói kolónia őrizetbe vételekkel lecsillapított utcai csetepatékkal (is) megünnepelt... VIDEÓ ITT!