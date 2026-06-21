Az első 100-szorosok, 22. rész Emmanuel Kundé; Csoportelsőséget ért a pontszerzés az Afrika-kupán

Sorozatunkban nem szerepelt még afrikai válogatott, és azért esett a választásunk a földrészen belül elsőként Kamerunra, mert első kontinentális csapatként jutott a legjobb nyolc közé világbajnokságon, 1990-ben, Olaszországban. Ennek az együttesnek volt egyik hőse az első 100-szoros kameruni válogatott: Emmanuel Kundé. A „szelídíthetetlen oroszlánok” közül eddig öten értek el ehhez a mérföldkőhöz, de Kundé jócskán megelőzött mindenkit: már 1992-ben megvolt a 100. válogatott meccse, míg a kerek számhoz másodikként elérő, a jelenlegi válogatottsági rekorder Rigobert Song csak 2006-ban követte őt a „százasok klubjába”.

Az 1956-ban Ndom városában született Kundé 1979-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban a Guinea elleni Afrika-kupa-selejtezőn. A kemény, határozott, stílusos védő ott volt már a kameruniak első vb-fellépésén is, az 1982-es tornán Spanyolországban. Az áttörést még nem érte el, de a semlegesek szimpátiáját elnyerte a válogatott, mivel újoncként úgy búcsúzott a csoportkör után, hogy nem veszített mérkőzést, sőt gólt is csak egyet kapott: Peruval és Lengyelországgal is 0–0-t játszott, a későbbi győztes Olaszországgal pedig 1–1-et. Ugyanannyi pontja volt, mint a csoportmásodikként továbbjutó olaszoknak, a gólkülönbsége is ugyanúgy nullás, csak az döntött az olaszok javára, hogy ők eggyel több gólt szereztek (2–2-es gólkülönbség a kameruniak 1–1-ével szemben). Kundé mindhárom meccsen játszott.

Nyolc évvel később aztán valósággal elvarázsolták a világot a kameruniak az olaszországi mundialon. A nyitó találkozón megverték 1–0-ra a címvédő, Diego Maradona nevével fémjelzett Argentínát, csoportelsőként jutottak tovább, a nyolcaddöntőben két Roger Milla-góllal hosszabbításban búcsúztatták Kolumbiát (2–1), s első afrikai csapatként negyeddöntőt játszhattak. Következett a felejthetetlen összecsapás az angolokkal: David Platt góljával vezettek az európaiak a nápolyi San Paolo Stadionban, majd éppen Kundé egyenlített a 61. percben tizenegyesből, négy perccel később Eugene Ekéké pedig már Kamerunt juttatta előnyhöz. Érett a világraszóló szenzáció, és a hajrában az ötösön belül még sarokkal próbáltak gólt szerezni az afrikaiak, de a kapufát találták el – majd büntetett Anglia két Gary Lineker-tizenegyessel. Az elsőt a 83. percben, a másodikat a hosszabbításban szerezte a négy évvel korábbi vb-gólkirály. De a kameruni játékosok joggal futottak tiszteletkört a stadion futópályáján, és hatalmas ünneplést kaptak.

Ez volt Kundé 92. válogatott mérkőzése, aki két rövid franciaországi kitérő (1987–1988: Stade Lavallois, 1988–1989: Stade Reims) után újra hazájában, a nem túl híres Prévo­yance Yaoundéban futballozott. Közeledett hát a jubileum, amelyre aztán tétmérkőzésen, Afrikai Nemzetek Kupája-találkozón került sor. Szenegál adott otthont az 1992-es kontinenstornának, és az 1990-es vb-szereplés, no meg a címvédés okán (az 1988-as Afrika-kupán Kundé a torna álomcsapatában is helyet kapott) mindenki elvárta Kameruntól a jó eredményt. A tizenkét résztvevőt négy háromcsapatos csoportba sorolták, Marokkó és Zaire volt Kamerunnal egy trióban. Az első, Marokkó elleni mérkőzésen volt Kundé 99. alkalommal válogatott, André Kana-Biyik góljával 1–0-ra nyertek a közép-afrikaiak az északiak ellen. A csoport második meccsén Marokkó 1–1-re végzett Zairével (amely ugyebár Kongói DK néven szerepel a most folyó világbajnokságon), így mivel a csoport első két helyezettje jutott tovább a negyeddöntőbe, kiesni már nem tudott Kamerun, Kundé 100. mérkőzésén Zaire ellen a tét az volt, hogy válogatottja egy pontot szerezve csoportgyőztes lesz-e.

A torna sorozatmérkőzéseiből következő folyamatos „harckészültség” és a nagy tét nem tette lehetővé, hogy a Zaire elleni összecsapás Kundé körül forogjon, miközben a futballrajongó országban elsőként ért el a 100 válogatottsághoz. Nincs róla tudomásunk, hogy megünnepelték volna, vagy bármivel is kitüntette, megajándékozta volna a kameruni szövetség, de ki sem zárhatjuk, mivel mérsékelt a hozzáférésünk a 34 évvel ezelőtti kameruni tudósításokhoz, hírforrásokhoz.

A csoportelsőséghez szükséges egy pont mindenesetre meglett Kamerunnak: Gery Tueba ugyan az első percben betalált a kameruni kapuba, de Francois Omam-Biyik a 15. percben egyenlített, s ez maradt a végeredmény. Kundé válogatottja megnyerte a B-csoportot, majd a negyeddöntőben 1–0-ra legyőzte a házigazda Szenegált is. A címvédés azonban nem sikerült, mert az elődöntőben a szerencse Elefántcsontpart mellé állt, 0–0 után tizenegyesekkel a későbbi győztes „elefántok” jutottak be a döntőbe. Ezek után Kamerun a Nigéria elleni bronzmeccset is elveszítette 2–1-re, és negyedik helyen végzett az 1992-es Afrika-kupán. Ez a dakari bronzmeccs volt Emmanuel Kundé 102., egyben utolsó fellépése a válogatottban, a torna után visszavonult a nemzeti csapattól.

Játékos-pályafutása befejezése után is példás életet élt, dolgozott edzőként és televíziós szakértőként is. Sokkolóan hatott minden futballrajongóra a hír tavaly május 16-án, hogy álmában szívrohamot kapott és 68 évesen elhunyt az afrikai futball egyik korszakos alakja.

(A következő részben: Belgium – Jan Vertonghen)

Sorozatunk főszereplőihez igyekszünk magyar kötődést is találni, adott esetben felsorolni a válogatottunk ellen játszott meccseit. Nos, Emmanuel Kundé esetében ilyet nem tudunk felidézni, hiszen nemhogy a magyar, de európai csapat ellen is alig-alig lépett pályára. A 102 válogatott meccse közül ugyanis 92-t az afrikai földrészen rendeztek, afrikai rivális ellen. Mindössze tíz találkozót játszott címeres mezben Afrikán kívül: hármat az 1982-es vb-n, négyet az 1990-es vb-n, kettőt az 1984-es Los Angeles-i olimpián (érdekes módon mindkét meccsre az ország túlsó felén, a keleti parton, a bostoni Harvard Egyetem campusán található stadionban került sor), valamint egyet Londonban, Anglia ellen 1991-ben, az 1990-es vb-negyeddöntő amolyan barátságos „visszavágójaként” (2–0 az angoloknak). Mindössze tíz meccs Afrikán kívül

1. Rigobert Song 137

válogatottság

2. Samuel Eto’o

Geremi Njitap 118

4. Vincent Aboubakar 117

5. Emmanuel Kundé 102 A kameruni válogatottsági örökranglista élmezőnye

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 20-i lapszámában jelent meg.)