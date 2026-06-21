Nemzeti Sportrádió

Csíkszeredában sérelmezik a FCSB eljárását

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.06.21. 14:03
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A klubelnök és a csapatorvos is megszólalt Anderson Ceará meghiúsult átigazolásával kapcsolatban (Fotó: fkcsikszereda.ro)
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Anderson Ceará FCSB Csíkszereda
Továbbra is Anderson Ceará – időközben meghiúsult – átigazolása az FK Csíkszeredából a FCSB-hez a romániai futballélet egyik legnagyobb vihart kavaró története. A bukaresti klub azután, hogy június 10-én megegyezett a székelyföldiekkel a brazil szélső szerződtetéséről, pénteken mégis elállt az üzlettől. Mihai Stoica, a FCSB igazgatótanácsának elnöke orvosi okokkal indokolta, hogy visszaküldik Csíkszeredába a már négy napja Bukarestben tartózkodó futballistát. 

Az FK vasárnap hosszú közleményben ismertette saját álláspontját a történetről, amelyben Szondy Zoltán klubelnök, valamint Hegyessy Loránd csapatorvos véleményét is közlik.   

A klub nevében Szondy Zoltán sérelmezte a FCSB nem igazán elegáns tárgyalási technikáját, mivel az egyeztetéseken elhangzott részlet „teljesen deformált módon percekre rá már a sajtóban megjelent”, illetve a bukarestiek előbb a játékos ügynökével egyeztek meg, megnehezítve ezzel, hogy a Csíkszereda más klubok ajánlatairól is tárgyaljon. A klubelnök azt is nehezményezi, hogy még ők is csak a sajtóból értesültek Anderson állítólagos játékképtelenségéről, és arról, hogy a FCSB emiatt lemondott róla. „Ez az elegancia és a jóérzés teljes hiányát mutatja. Az pedig, hogy ország-világ előtt sérültnek állítanak be egy egészséges játékost, nagyon megnehezíti annak a játékosnak a további karrierjét. Nyilván a FCSB erre nem gondolt, de legalább utólag elvárunk tőlük egy bocsánatkérést ezekért az – még egyszer hangsúlyozom – eleganciát teljesen nélkülöző manőverekért, amelyekhez mi nem vagyunk hozzászokva, és amelyekhez nem is akarunk hozzászokni” – idézi Szondyt az FK közleménye. 

Hegyessy Loránd csapatorvos szerint folyamatosan nyomon követték az FK színeiben két és fél szezont lehúzó Anderson egészségi állapotát, rendszeres ellenőrzések és terhelésmonitorizálás mellett, és a futballista sosem bajlódott hosszabb kihagyáshoz, műtéthez vagy jelentős teljesítménycsökkenéshez vezető térdsérüléssel. Hegyessy szerint csupán egy hosszabb idő alatt kialakuló, krónikus jellegű elváltozásról van szó, amelynek megítélése és kezelése klubonként és orvosi stábonként változhat, de nem akadályozza meg, hogy a sportoló magas szinten futballozzon, mint a Superliga tavalyi idényében 6 gólt és 7 gólpasszt jegyző Anderson esetében is történt. A csapatorvos ezért továbbra is játékra alkalmasnak minősíti Andersont, aki vasárnap ismét csatlakozik az FK keretéhez. 

 

Anderson Ceará FCSB Csíkszereda
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