Nyílt vízi úszó-vk: Fábián Bettina újabb ezüstérmet szerzett Setúbalban

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a háromszoros Európa-bajnok Fábiánt ezúttal is csak a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson tudta megelőzni.
A férfiaknál Betlehem Dávid ezúttal lemaradt a dobogóról, és két francia, illetve egy olasz versenyző mögött a negyedik helyet szerezte meg.
Szombaton 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid győzött, a nőknél Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert.
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL
3 km-es kieséses verseny
Nők
1. Moesha Johnson (ausztrál) 4:38.20 perc
2. Fábián Bettina 4:43.00
3. Kadzsimoto Icsika (japán) 4:43.80
Férfiak
1. Oliver Klemet (német) 4:15.30 perc
2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 4:19.50
3. Marc-Antoine Olivier (francia) 4:22.50
4. Betlehem Dávid 4:22.90