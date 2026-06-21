Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszó-vk: Fábián Bettina újabb ezüstérmet szerzett Setúbalban

2026.06.21. 13:44
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Fábián Bettina öröme (Fotó: Magyar Úszószövetség)
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Fábián Bettina a második helyen végzett a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának utolsó állomásán vasárnap a portugáliai Setúbalban.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a háromszoros Európa-bajnok Fábiánt ezúttal is csak a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson tudta megelőzni.

A férfiaknál Betlehem Dávid ezúttal lemaradt a dobogóról, és két francia, illetve egy olasz versenyző mögött a negyedik helyet szerezte meg.

Szombaton 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid győzött, a nőknél Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL 
3 km-es kieséses verseny
Nők
1. Moesha Johnson (ausztrál) 4:38.20 perc
2. Fábián Bettina 4:43.00
3. Kadzsimoto Icsika (japán) 4:43.80

Férfiak
1. Oliver Klemet (német) 4:15.30 perc 
2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 4:19.50
3. Marc-Antoine Olivier (francia) 4:22.50
4. Betlehem Dávid 4:22.90

 

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