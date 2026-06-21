Nyílt vízi úszó-vk: Fábián Bettina újabb ezüstérmet szerzett Setúbalban

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a háromszoros Európa-bajnok Fábiánt ezúttal is csak a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson tudta megelőzni.

A férfiaknál Betlehem Dávid ezúttal lemaradt a dobogóról, és két francia, illetve egy olasz versenyző mögött a negyedik helyet szerezte meg.

Szombaton 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid győzött, a nőknél Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL

3 km-es kieséses verseny

Nők

1. Moesha Johnson (ausztrál) 4:38.20 perc

2. Fábián Bettina 4:43.00

3. Kadzsimoto Icsika (japán) 4:43.80

Férfiak

1. Oliver Klemet (német) 4:15.30 perc

2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 4:19.50

3. Marc-Antoine Olivier (francia) 4:22.50

4. Betlehem Dávid 4:22.90