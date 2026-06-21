Messi óriási szobrot kapott Argentínában

A TyC Sports televíziócsatorna beszámolója szerint Neuquén tartomány azonos nevű székhelyén leplezték le a műalkotást, amelyet Aldo Beroisa szobrászművész készített egy év alatt, és amely a legnagyobb szobor a világon a nyolcszoros aranylabdásról, aki szerdán ünnepli 39. születésnapját.

Az eddigi leghatalmasabb – 21 méteres – Messi-szobor az indiai Kolkatában állt, amelyet azonban az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb rajtja előtt, június elején le kellett bontani, miután kiderült, hogy a szerkezet erős szélben ingataggá vált és a ledőlés veszélyét hordozta.

Messi, akinek a mostani a hatodik világbajnoksága, az Algéria ellen szerzett három találatával 16 gólossá lépett elő vb-k történetében, és a vonatkozó listán beérte az eddigi éllovas német Miroslav Klosét. A sikeres csoportkörös bemutatkozás után az argentinok csapatkapitánya már hétfőn egyedüli rekorderré válhat, ha betalál az osztrákok kapujába.