Nemzeti Sportrádió

Messi óriási szobrot kapott Argentínában

2026.06.21. 13:01
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Miután Lionel Messi a világbajnokságon mesterhármassal kezdett a címvédő argentin labdarúgó-válogatottban Algéria ellen (3–0), szülőhazájában felavatták a róla megmintázott óriási szobrot, amely 26 méter magas és 70 tonnát nyom.

TyC Sports televíziócsatorna beszámolója szerint Neuquén tartomány azonos nevű székhelyén leplezték le a műalkotást, amelyet Aldo Beroisa szobrászművész készített egy év alatt, és amely a legnagyobb szobor a világon a nyolcszoros aranylabdásról, aki szerdán ünnepli 39. születésnapját.

Az eddigi leghatalmasabb – 21 méteres – Messi-szobor az indiai Kolkatában állt, amelyet azonban az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb rajtja előtt, június elején le kellett bontani, miután kiderült, hogy a szerkezet erős szélben ingataggá vált és a ledőlés veszélyét hordozta.

Messi, akinek a mostani a hatodik világbajnoksága, az Algéria ellen szerzett három találatával 16 gólossá lépett elő vb-k történetében, és a vonatkozó listán beérte az eddigi éllovas német Miroslav Klosét. A sikeres csoportkörös bemutatkozás után az argentinok csapatkapitánya már hétfőn egyedüli rekorderré válhat, ha betalál az osztrákok kapujába.

A 26-metre-tall statue of Lionel Messi has been built in Argentina, weighing around 70 tons.
by u/SimRP in soccer

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
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