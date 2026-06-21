Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: nem jutott négy közé a férfi tőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.21. 14:26
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Dósa Dánielék lemaradtak az elődöntőről (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás vívó Eb Dósa Dániel Szemes Gergő Mihályi Andor Tóth Gergely férfi tőr
Kikapott Németországtól az Eb negyeddöntőjében a magyar férfi tőrcsapat, így a folytatásban az 5–8. helyért vívhat Antonyban.

 

Pedig remekül indult: az első négy asszója után még öt tussal vezetett a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat az Európa-bajnokság negyeddöntőjében, ott viszont jött egy rövidzárlat, s abból már nem tudott felállni a vb-bronzérmes alakulat.

Mindez azt jelenti, hogy nem lesz ott az érmekért zajló folytatásban a magyar négyes, helyette legjobb esetben az ötödik helyen végezhet az Eb záró napján.

Ehhez első körben a spanyolokat kell legyőznie a Szirmai Benedek edző által irányított csapatnak.  

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat. Tőr. Férfiak. Negyeddöntő: Németország–Magyarország 45:41 (Dósa +8, Szemes +2, Mihályi –5, Tóth G. –9)

 

vívás vívó Eb Dósa Dániel Szemes Gergő Mihályi Andor Tóth Gergely férfi tőr
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