Vívó Eb: nem jutott négy közé a férfi tőrcsapat

Pedig remekül indult: az első négy asszója után még öt tussal vezetett a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat az Európa-bajnokság negyeddöntőjében, ott viszont jött egy rövidzárlat, s abból már nem tudott felállni a vb-bronzérmes alakulat.

Mindez azt jelenti, hogy nem lesz ott az érmekért zajló folytatásban a magyar négyes, helyette legjobb esetben az ötödik helyen végezhet az Eb záró napján.

Ehhez első körben a spanyolokat kell legyőznie a Szirmai Benedek edző által irányított csapatnak.

VÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Csapat. Tőr. Férfiak. Negyeddöntő: Németország–Magyarország 45:41 (Dósa +8, Szemes +2, Mihályi –5, Tóth G. –9)