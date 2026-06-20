Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszó vk: Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas bronzérmes Setúbalban

2026.06.20. 15:09
Fábián Bettina (Fotó: Getty Images)
Címkék
nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
Fábián Bettina ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának negyedik – idei utolsó – állomásán szombaton a portugáliai Setúbalban.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson nyerte 2:08:12.10 órás eredménnyel.

A háromszoros Európa-bajnok Fábián 1.20, a szintén Eb-győztes Mihályvári-Farkas 3.80 másodperccel később csapott a célba az olimpiai programban szereplő távon.

(MTI)

VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL
10 km. Nők
1. Moesha Johnson (ausztrál) 2:08:12.10, 2. Fábián Bettina 2:08:13.30, 3. Mihályvári-Farkas Viktória 2:08:15.90
A világkupa-sorozat összetett végeredménye
Nők
1. Moesha Johnson 3200 pont, 2. Martinez Guillén (spanyol) 2200 pont, Boy (német) 2100 pont, 4. Fábián Bettina 1900 pont, …6. Mihályvári-Farkas Viktória 1730 pont

 

nyílt vízi úszás Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
Legfrissebb hírek

Betlehem Dávid világos célja: a világ legjobbja akar lenni

Úszás
2026.05.07. 09:27

Nyílt vízi úszó-vk: 8. és 18. hely – kétszer

Úszás
2026.05.01. 18:17

Nyílt vízi úszó-vk: két nyolcadik hely a magyarok legjobbja a szardíniai 10 kilométeres versenyen

Úszás
2026.05.01. 14:25

Úszás: nyílt vízi ifisikerek Ibizán

Utánpótlássport
2026.04.28. 18:03

Betlehem Dávid ezüstérmes az ibizai 5 kilométeres nyílt vízi úszóversenyen

Úszás
2026.04.26. 16:55

Betlehem Dávid duplázott Ibizán

Úszás
2026.04.25. 20:12

Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyben is aranyérmet szerzett Ibizán

Úszás
2026.04.25. 12:20

Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina negyedik lett a három kilométeres versenyben Ibizán

Úszás
2026.04.25. 10:37
Ezek is érdekelhetik