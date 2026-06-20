Nyílt vízi úszó vk: Fábián ezüst-, Mihályvári-Farkas bronzérmes Setúbalban

Fábián Bettina ezüst-, Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmet nyert a női 10 kilométeres versenyszámban a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának negyedik – idei utolsó – állomásán szombaton a portugáliai Setúbalban.
A nemzetközi szövetség honlapja szerint a viadalt a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes ausztrál Moesha Johnson nyerte 2:08:12.10 órás eredménnyel.
A háromszoros Európa-bajnok Fábián 1.20, a szintén Eb-győztes Mihályvári-Farkas 3.80 másodperccel később csapott a célba az olimpiai programban szereplő távon.
(MTI)
VILÁGKUPA-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, SETÚBAL
10 km. Nők
1. Moesha Johnson (ausztrál) 2:08:12.10, 2. Fábián Bettina 2:08:13.30, 3. Mihályvári-Farkas Viktória 2:08:15.90
A világkupa-sorozat összetett végeredménye
Nők
1. Moesha Johnson 3200 pont, 2. Martinez Guillén (spanyol) 2200 pont, Boy (német) 2100 pont, 4. Fábián Bettina 1900 pont, …6. Mihályvári-Farkas Viktória 1730 pont
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