Ezért nem játszott a női kézi BL négyes döntőjében a Győri ETO klasszisa

Mint kiderült, Van Wetering a final four előtti utolsó edzésen kisebb térdszalagsérülést szenvedett, amely miatt végül nem lehetett ott a pályán az ezüstéremig jutó társaival.

Az elvégzett orvosi vizsgálatok megerősítették, Van Weteringre néhány hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a rehabilitációja azóta megkezdődött, és a szakemberek visszajelzése alapján a felépülése a terveknek megfelelően halad.

„Jól érzem magam, és szerencsére a térdem is szépen gyógyul; rövid pihenő után elkezdtem a rehabilitációt, így remélhetőleg hamarosan újra a csapattal lehetek a pályán. Most a barátaimmal és a családommal élvezem a szabadságot, emellett pedig az egyetemi tanulmányaim befejezésén is dolgozom” – mondta a klubhonlapnak a 26 éves balszélső, aki 139 góljával az ETO harmadik legeredményesebb játékosa volt a mögöttünk hagyott idényben.