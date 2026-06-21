Nemzeti Sportrádió

Ezért nem játszott a női kézi BL négyes döntőjében a Győri ETO klasszisa

N. T.N. T.
2026.06.21. 15:06
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Van Weteringre több hónapos kihagyás vár (Fotó: Czinege Melinda)
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Bo van Wetering női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
A Győri Audi ETO holland válogatott balszélsője, Bo van Wetering nem lépett pályára a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében. A kisalföldi klub most adott hírt a pontos okról és az állapotáról.

 

Mint kiderült, Van Wetering a final four előtti utolsó edzésen kisebb térdszalagsérülést szenvedett, amely miatt végül nem lehetett ott a pályán az ezüstéremig jutó társaival. 

Az elvégzett orvosi vizsgálatok megerősítették, Van Weteringre néhány hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a rehabilitációja azóta megkezdődött, és a szakemberek visszajelzése alapján a felépülése a terveknek megfelelően halad.

„Jól érzem magam, és szerencsére a térdem is szépen gyógyul; rövid pihenő után elkezdtem a rehabilitációt, így remélhetőleg hamarosan újra a csapattal lehetek a pályán. Most a barátaimmal és a családommal élvezem a szabadságot, emellett pedig az egyetemi tanulmányaim befejezésén is dolgozom” – mondta a klubhonlapnak a 26 éves balszélső, aki 139 góljával az ETO harmadik legeredményesebb játékosa volt a mögöttünk hagyott idényben. 

 

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