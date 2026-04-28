Úszás: nyílt vízi ifisikerek Ibizán

Ibiza, a Spanyolországhoz tartozó Baleár-szigetek legismertebbike biztosított versenykulisszát a csúcslétszámban felvonuló nemzetközi elitnek a nyílt vízi úszók idei világkupájának újabb helyszínén, ahol a díszlet legfőbb elemét persze a Földközi-tenger vize jelentette. Itt feszültek egymásnak, de legfőképpen az olykor méteres hullámoknak a résztvevők, akik a 10 kilométeres olimpiai távon, a 3 kilométeres knockout sprintben, vagyis a kieséses rendszerű gyorsasági viadalon, majd a vasárnapi zárónapon, 5 kilométeren mérették meg magukat, köztük az igazán ígéretes fiatalokat mozgósító magyar különítmény tagjai is.

A húszas éveinek elején járó olimpiai bronzérmesünk, Betlehem Dávid elsöprő sikereit hozó (két arany, egy ezüst) versenyen az „állomásfőnök” mellett ifjoncaink is jeleskedtek, vagyis

bizakodva várhatjuk a Velencei-tavon, közelebbről Sukorón július utolsó hétvégéjén rendezendő korosztályos kontinensbajnokságot.

Hogy miért is?

Példának okáért 10 kilométeren, ahol a felnőttek versenyében egy híján százan indultak, minden idők legnagyobb férfimezőnyében a 17 esztendős Kárpáti Máté a 37., a 18 éves Pittlik Zsigmond pedig 55. lett úgy, hogy huszonöten feladták a barátságtalan tengerrel (is) vívott küzdelmet, vagyis csak 74-en voltak képesek teljesíteni a teljes távot. Az „öregeké” után rendezett – kifejezetten a junioroknak, szakszerűbben: az ifjúságiaknak 7,5 kilométerre kiírt – korosztályos vetélkedőn pedig a fiúknál a 17 éves Kreisz Bálint aranyat, míg a 16 esztendős Huszti Márton ezüstöt érdemelt ki, a 2010-es születésű Marosszéki Armand pedig negyedik lett. A lányoknál is akadt kiugróan jó magyar produkció: itt a 16 éves Bartalos Anna másodikként ért célba.

A női 10 kilométeren a felnőttek „árnyékában” két, egyaránt 17 éves tinédzserünk küszködött a hullámokkal, az érett riválisoktól kapott vízi pofonokkal és rúgásokkal, na meg a 18 fokos víz jelentette plusz nehézséggel, így külön méltányolandó Nagy Napsugár 35., s Miszlai Mira 36. helye, pláne, hogy itt meg kilencen adták fel a 67 induló közül. A zalaegerszegi Nagy azzal, hogy bő két másodperccel jobb volt honfitársnőjénél,

egyszersmind „beúszta” magát az augusztusi, párizsi felnőtt Eb-n startoló magyar csapatba.

A 3 kilométeres, egyenes kieséses sprintversenyben a 81 fős férfimezőny selejtezőjében Kreisz a 11., az alig 15 éves Sárkány Zétény a 16., Pittlik pedig a 24. helyen fejezte be szereplését. A második előfutamból Kárpáti a hetedik, Huszti a nyolcadik pozícióból lépett tovább az elődöntőbe, a döntő azonban már nekik sem jött össze, előbbi végül 26.-ként, utóbbi 29.-ként zárt. Az 57 versenyző alkotta női mezőnyben a magyar lányok közül a legjobb Miszlai lett 19. helyével, Nagynak, Bartalosnak és az eddig csak medencében jeleskedő, 15 éves nyílt vízi újonc Kertész Borókának nem sikerült a továbbjutás a selejtezőből.

A befejező napon újfent lehetett dobogós magyar szereplésnek is örülni: a legifjabb fiatalembert,

Sárkány Zétényt az U16-os korosztály vasárnapi külön díjazásakor az 5 kilométernek toronymagas legjobbjaként szólították,

mi több: a felnőttrangsorban a tizedik idő volt az övé. A MÚSZ honlapjának beszámolója szerint ezen a távon a hölgyeknél Bartalos Anna és Nagy Napsugár végzett Eb-indulásra jogosító helyen, esetükben edzőiken múlik, hogy a túlzsúfolt nyári versenyprogram ismeretében végül rajtolnak-e a felnőttek között Párizsban, augusztusban – a sukorói Eb után és az ifjúsági vb előtt...

(Kiemlet képünkön: Kreisz Bálint (balra) aranyat, Bartalos Anna és Huszti Márton ezüstöt szerzett 7,5 km-en Forrás: musz.hu)