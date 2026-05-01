Nyílt vízi úszó vk: két nyolcadik hely a magyarok legjobbja a szardíniai 10 kilométeres versenyen

2026.05.01. 14:25
Fotó: Czinege Melinda
nyíltvízi úszás Rasovszky Kristóf világkupa Mihályvári-Farkas Viktória Betlehem Dávid Fábián Bettina
A férfiaknál Rasovszky Kristóf, a nőknél Fábián Bettina végzett a nyolcadik helyen 10 kilométeren a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának szardíniai harmadik fordulójában, pénteken.

A férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf mellett Betlehem Dávid indult, s ezúttal 18. helyen zárt. Utóbbi az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, míg egy hete Ibizán karrierje második vk-sikerét aratta ezen a távon. Rasovszky 10.5, Betlehem 24.5 másodperccel maradt el a győztes francia Sacha Vellytől.

A nőknél is egy nyolcadik hely volt a legjobb magyar helyezés: Fábián Bettina több mint 38 másodperccel kapott ki a győztes ausztrál Moesha Johnsontól, aki 1:54:12.1 óra alatt ért célba. A mezőny másik magyarja, Mihályvári-Farkas Viktória 2:14.4 perces hátránnyal a 18. helyen végzett.

 

Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Kuhta Vladiszlava és Szira Zsófia is vk-ezüstérmes

Ökölvívás
2026.04.26. 22:58

Betlehem Dávid ezüstérmes az ibizai 5 kilométeres nyílt vízi úszóversenyen

Úszás
2026.04.26. 16:55

Betlehem Dávid duplázott Ibizán

Úszás
2026.04.25. 20:12

Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyben is aranyérmet szerzett Ibizán

Úszás
2026.04.25. 12:20

Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina negyedik lett a három kilométeres versenyben Ibizán

Úszás
2026.04.25. 10:37

Betlehem Dávid győzött, Mihályvári-Farkas Viktória harmadik lett az ibizai nyílt vízi vk-versenyen

Úszás
2026.04.24. 18:31

Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Úszás
2026.04.24. 14:29

Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Úszás
2026.04.24. 11:55
Ezek is érdekelhetik