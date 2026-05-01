Nyílt vízi úszó vk: két nyolcadik hely a magyarok legjobbja a szardíniai 10 kilométeres versenyen

A férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf mellett Betlehem Dávid indult, s ezúttal 18. helyen zárt. Utóbbi az idei kiírás első állomásán, Egyiptomban második volt, míg egy hete Ibizán karrierje második vk-sikerét aratta ezen a távon. Rasovszky 10.5, Betlehem 24.5 másodperccel maradt el a győztes francia Sacha Vellytől.

A nőknél is egy nyolcadik hely volt a legjobb magyar helyezés: Fábián Bettina több mint 38 másodperccel kapott ki a győztes ausztrál Moesha Johnsontól, aki 1:54:12.1 óra alatt ért célba. A mezőny másik magyarja, Mihályvári-Farkas Viktória 2:14.4 perces hátránnyal a 18. helyen végzett.