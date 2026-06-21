Thibaut Courtois: Minél több góllal meg kell verni Iránt!
CSAPDAHELYZET a belgáknak az Irán elleni mérkőzés, de türelmesnek kell maradniuk, mert három ponttal kiharcolhatják a továbbjutást: a Belga Labdarúgó-szövetség röviden így foglalta össze a Rudi Garcia csapata előtt álló feladatot, amely korántsem lesz egyszerű. Fontos hozzátenni, hogy győzelem esetén legfeljebb közel kerül a továbbjutáshoz Belgium, ugyanis a G-csoportból a második fordulóban egyik csapat sem juthat még tovább, mivel a múlt héten mindkét mérkőzés döntetlenre végződött, így továbbra is fennáll a körbeverés lehetősége. A szövetség azt írja, a mélyen védekező, és hatékony ellentámadásokat vezető Irán ellen türelmes játékra lesz szükség.
A három fő veszélyforrást is kijelölték a belgák, Mehdi Taremi megindulásai és befejezései miatt Ázsia egyik legjobb csatára, Szardar Azmunnal kiegészülve félelmetes kettőst alkot. Amirhosszein Hisszeinzadeh kreativitását pedig még a Charleroi-s időkből ismerhetik, kifürkészhetetlen játékos, aki intelligenciájával okozhat nehézségeket. Ez lesz a két csapat első hivatalos mérkőzése, ráadásul a világ legdrágább sportlétesítményében, Los Angelesben.
A HLN tudósított a belga válogatott sajtótájékoztatójáról, melyre Thibaut Curtois ült be.
„Nemigen érzékeltük a csalódottságot otthonról az Egyiptom elleni döntetlen miatt – nyilatkozta a 34 éves kapus. – Az időeltolódás miatt nehéz követni, mi is történik odahaza. Megértem, hogy mindenki remek nyitó meccsre számított, de láthatják, hogy ezen a vb-n is rengeteg meglepetés és váratlan döntetlen születik. Apróságokon dőlnek el kifejezetten szoros találkozók. Jérémy Dokura például két-három embert állítottak, Kevin De Bruyne-t pedig kivonták a forgalomból. Irán ellen sokkal jobban vigyáznunk kell a labdára. A saját játékunkat az ellenfelet tisztelve kell játszanunk. A korlátozásaik miatt nehéz helyzetben készülnek, de szerintem ebből ők motivációt merítenek."
A HLN helyszíni tudósítója is kiemeli, hogy Belgiumnak nem csak a sorsolás, hanem az utazás miatt is fontos lenne, ha megnyerné a csoportját, hiszen akkor maradhatna seattle-i főhadiszállásán a nyolcaddöntőig. Más esetben Dallasba kellene utaznia, amely négyórás repülőutat venne igénybe, és a családok mozgatását is meg kellene oldani.
„Emlékszem, Oroszországban mennyit kellett utaznunk 2018-ban. Minden alkalommal új hotel, bőröndök bepakolása… Egy idő után éreztette a hatását, ezért ezt elkerülnénk, meg kell nyerni a csoportot, ehhez pedig minél több góllal meg kell verni Iránt! Tudjuk, mit rontottunk el Egyiptom ellen, és ha nincs túl sok kritika a sajtó részéről, az segít abban, hogy minél jobb eredménnyel fejezzük be a tornát. Katarban kellemetlen volt, amit a sajtó művelt. Minél nyugtalanabb a média, annál jobban beférkőzik a játékosok közé a feszültség. Érthető, hogy komolyak az elvárások velünk szemben, de sokszor olvasok valótlan történeteket, amelyek bántják a játékosokat. Olyankor megkérdezem magamtól, ezért mégis ki a felelős? Amikor márciusban megsérültem, egy olyan kép keringett rólam az interneten, amelyen egy kórházban fekszem és játékosok vesznek körül. Kaptam is a kérdéseket, hogy ez valóban megtörtént-e. Természetesen mesterséges intelligenciával készült, manapság ezzel együtt kell élni, főleg a fiataloknak.”
HOGYAN KELL MEGÁLLÍTANI Mohamed Szalahot? Ezzel a kérdéssel fordult az új-zélandi nemzeti csapat tagjaihoz a New Zealand Herald helyszíni tudósítója, Michael Burgess.
Michael Boxall, a csapat 64-szeres válogatott védője szerint három-négy emberre szükség lesz ehhez: „Veszélyes, ha terület nyílik előtte, ugyancsak veszélyes, ha kis területen kap labdát, és az utolsó passzai is világklasszis szintűek. Mind a tíz mezőnyjátékosnak zártan kell védekeznie, hogy megállítsuk Egyiptomot. Nagyjából úgy, ahogy az angolok elleni felkészülési mérkőzésen a vb előtt. Közel kell helyezkednünk egymáshoz, a labdával pedig hasonlóan bánni, mint az Irán elleni első fordulós mérkőzésen. Mindegy, melyik területen kapja a labdát Szalah, mindig veszélyes, látja a megfelelő passzsávokat, és fantasztikusan játssza meg a társait. Nem hiszem, hogy veszélytelen helyre tudnánk szorítani őt. Biztos, hogy a védekezésünknek szintet kell lépnie. Az első meccsből erőt és önbizalmat meríthetünk a következőre.”
Új-Zéland két mesteri gólt szerzett Irán ellen, de a fordítás után nem tudta megtartani a vezetést, és végül 2–2-es döntetlenre végzett. Chris Wood a kapunak háttal, a mezőnyben, és a tizenhatoson belül is vezérhez, a státuszához méltón futballozott. Új-Zéland sorozatban a negyedik világbajnoki mérkőzésén végzett döntetlenre, 2010-ben mindhárom csoportmeccsén egy pontot szerzett, ezúttal pedig Egyiptom ellen szerezhetné meg története első győzelmét a tornán. Egyiptom eddig nyolc mérkőzést játszott vb-ken, de a szigetországhoz hasonlóan az első sikerére készül.
„Ha nálunk van a labda, hatástalaníthatjuk – nyilatkozta Simon Elliott, Darren Bazeley szövetségi kapitány segítője a csapat edzése közben. – Meggyőződésem, hogy a saját játékunkkal megoldható. Jó játékosok mindig megtalálják a módját, hogy villanjanak, de az a fontos, hogy a legjobb ütemben, és a megfelelő területen támadjunk le. Ez segíthet Szalah megállításában, ha épp az egyiptomiak járatják a labdát.”
A Liverpoolból távozó Mohamed Szalah egyszer került helyzetbe Belgium ellen (1–1), cselei nem jöttek be, ugyanakkor több lehetőséget is kialakított, sok területbe befutással próbálkozott, folyamatosan figyelnie kellett rá a védőknek. A csapat másik sztárja, Omar Marmus jóval aktívabb volt, de nem szerzett gólt öt lövésből, és 0.49 várható gólból. Ettől függetlenül világosan látszik, hogy felelőtlenség lenne csak Mohamed Szalah-ra figyelni.
A Yallakora nevű egyiptomi sportoldal hívta fel a figyelmet arra, hogy a két csapat a világbajnokság két helyszínén is találkozott már, igaz Mexikóvárosban és Guadalajarában játszották a két felkészülési meccset 1999-ben, ezúttal pedig Kanadában csapnak össze a felek.
|A G-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Irán
|1
|–
|1
|–
|2–2
|0
|1
|1. Új-Zéland
|1
|–
|1
|–
|2–2
|0
|1
|3. Belgium
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|3. Egyiptom
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1