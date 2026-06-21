Thibaut Courtois: Minél több góllal meg kell verni Iránt!

CSAPDAHELYZET a belgáknak az Irán elleni mérkőzés, de türelmesnek kell maradniuk, mert három ponttal kiharcolhatják a továbbjutást: a Belga Labdarúgó-szövetség röviden így foglalta össze a Rudi Garcia csapata előtt álló feladatot, amely korántsem lesz egyszerű. Fontos hozzátenni, hogy győzelem esetén legfeljebb közel kerül a továbbjutáshoz Belgium, ugyanis a G-csoportból a második fordulóban egyik csapat sem juthat még tovább, mivel a múlt héten mindkét mérkőzés döntetlenre végződött, így továbbra is fennáll a körbeverés lehetősége. A szövetség azt írja, a mélyen védekező, és hatékony ellentámadásokat vezető Irán ellen türelmes játékra lesz szükség.

A három fő veszélyforrást is kijelölték a belgák, Mehdi Taremi megindulásai és befejezései miatt Ázsia egyik legjobb csatára, Szardar Azmunnal kiegészülve félelmetes kettőst alkot. Amirhosszein Hisszeinzadeh kreativitását pedig még a Charleroi-s időkből ismerhetik, kifürkészhetetlen játékos, aki intelligenciájával okozhat nehézségeket. Ez lesz a két csapat első hivatalos mérkőzése, ráadásul a világ legdrágább sportlétesítményében, Los Angelesben.

A HLN tudósított a belga válogatott sajtótájékoztatójáról, melyre Thibaut Curtois ült be.

„Nemigen érzékeltük a csalódottságot otthonról az Egyiptom elleni döntetlen miatt – nyilatkozta a 34 éves kapus. – Az időeltolódás miatt nehéz követni, mi is történik odahaza. Megértem, hogy mindenki remek nyitó meccsre számított, de láthatják, hogy ezen a vb-n is rengeteg meglepetés és váratlan döntetlen születik. Apróságokon dőlnek el kifejezetten szoros találkozók. Jérémy Dokura például két-három embert állítottak, Kevin De Bruyne-t pedig kivonták a forgalomból. Irán ellen sokkal jobban vigyáznunk kell a labdára. A saját játékunkat az ellenfelet tisztelve kell játszanunk. A korlátozásaik miatt nehéz helyzetben készülnek, de szerintem ebből ők motivációt merítenek."

A HLN helyszíni tudósítója is kiemeli, hogy Belgiumnak nem csak a sorsolás, hanem az utazás miatt is fontos lenne, ha megnyerné a csoportját, hiszen akkor maradhatna seattle-i főhadiszállásán a nyolcaddöntőig. Más esetben Dallasba kellene utaznia, amely négyórás repülőutat venne igénybe, és a családok mozgatását is meg kellene oldani.

„Emlékszem, Oroszországban mennyit kellett utaznunk 2018-ban. Minden alkalommal új hotel, bőröndök bepakolása… Egy idő után éreztette a hatását, ezért ezt elkerülnénk, meg kell nyerni a csoportot, ehhez pedig minél több góllal meg kell verni Iránt! Tudjuk, mit rontottunk el Egyiptom ellen, és ha nincs túl sok kritika a sajtó részéről, az segít abban, hogy minél jobb eredménnyel fejezzük be a tornát. Katarban kellemetlen volt, amit a sajtó művelt. Minél nyugtalanabb a média, annál jobban beférkőzik a játékosok közé a feszültség. Érthető, hogy komolyak az elvárások velünk szemben, de sokszor olvasok valótlan történeteket, amelyek bántják a játékosokat. Olyankor megkérdezem magamtól, ezért mégis ki a felelős? Amikor márciusban megsérültem, egy olyan kép keringett rólam az interneten, amelyen egy kórházban fekszem és játékosok vesznek körül. Kaptam is a kérdéseket, hogy ez valóban megtörtént-e. Természetesen mesterséges intelligenciával készült, manapság ezzel együtt kell élni, főleg a fiataloknak.”