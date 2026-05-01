Úszás: Kós Hubert nyerte az 50 hátat Fort Lauderdale-ben

December óta nem úszott ötvenes medencében Kós Hubert, aki természetesen március végére hegyezte ki a csúcsformáját, meg is védte a Texas csapatával címét az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében. Ezekben a hetekben az (újra)alapozás időszakát éli az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis, így előzetesen nem is várt magától túl jó időket Fort Lauderdale-ben.

Ehhez képest 100 mellen egyéni csúccsal nyitott (1:01.94), igaz, ebben az úszásnemben nemigen szokott versenyezni, de mivel ígéretet tett arra, hogy ha a magyar váltónak mellúszóra van szüksége a jövőben, áll a kihívás elé, „ráfeküdt” a száz mellre is – ez magyar idő szerint csütörtökön éjszaka egyébként egy harmadik helyet ért a döntőben. A számot az amerikai Jack Kelly nyerte 1:00.35-tel.

Alig néhány perccel később Kós már a 50 hát döntőjében rajtolt, itt 25.12-es idővel nyert.

A versenyen Pádár Nikolett is két döntőben állt rajthoz: 400 gyorson negyedik lett (4:09.49), 100 gyorson pedig hetedik (54.53), előbbi számban a kanadai Summer McIntosh (3:58.91), utóbbiban az amerikai Kate Douglass (53.01) győzött.

Női 200 pillangón az amerikai Regan Smith meggyőző fölénnyel és remek idővel végzett az első helyen (2:05.00), a férfiak hasonló számában hosszú idő után versenyzett a négyszeres olimpiai bajnok francia Léon Marchand, aki texasi csapattársával, az amerikai Carson Fosterrel „meccselt”, bár nem volt ez akkora csata: Marchand simán nyert, ráadásul szintén jó idővel (1:53.08) Foster előtt (1:55.09).