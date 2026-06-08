Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert a világranglista élére került 200 háton

2026.06.08. 21:36
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Fotó: Kovács Péter
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Texas Egyetem Kós Hubert Pádár Nikolett
Kós Hubert 200 méter háton világranglista-vezető időt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon.

A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem háziversenyén az előfutamban 1:54.85 perces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1:55 percen belülre került, az eddigi első a dél-afrikai Peter Coetze volt 1:55.26 perccel.

A 23 éves Kós Hubert – aki karrierje során hatodszor úszott a bűvös határon belül – a fináléban néhány tizeddel lassabb volt (1:55.62 p), de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyedórával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akárcsak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.

 

Texas Egyetem Kós Hubert Pádár Nikolett
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