Kós Hubert a világranglista élére került 200 háton

A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem háziversenyén az előfutamban 1:54.85 perces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1:55 percen belülre került, az eddigi első a dél-afrikai Peter Coetze volt 1:55.26 perccel.

A 23 éves Kós Hubert – aki karrierje során hatodszor úszott a bűvös határon belül – a fináléban néhány tizeddel lassabb volt (1:55.62 p), de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyedórával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akárcsak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.