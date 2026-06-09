Nemzeti Sportrádió

Betelt a nevezési lista a Balaton-átúszásra

2026.06.09. 09:28
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Fotó: Földi Imre, archív
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úszás Balaton Balaton-átúszás
Már nem lehet nevezni, mert hetekkel a rajt előtt betelt a 10 ezer 500 fős limit a 44. Lidl Balaton-átúszás 5.2 kilométeres főtávjára.

A 2.6 kilométeres féltávra és a Yettel Balaton-áthúzásra (SUP) is az utolsó nevezések érkeznek a héten, ezeknél már 95 százalékos a telítettség – tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda (BSI) kedden az MTI-t, hozzátéve: a július 18-i esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül, még a héten elfogynak.

„Még soha nem telt be ilyen korán Európa, sőt a világ egyik legnagyobb tóátúszása, a LIDL Balaton-átúszás. Ez az elképesztő roham is bizonyítja, hogy a magyar tenger meghódítása ma már igazi, generációkon átívelő bakancslistás élmény” – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A még nyitott kategóriák utolsó öt százaléknyi helyére ezen az oldalon lehet jelentkezni.

 

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