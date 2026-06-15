„Ilyen a kultúránk” – takarítottak a lelátón a japán szurkolók

Ilyen a kultúránk. Így mutatjuk ki a tiszteletünket a játékosok, a szurkolók és a stadion felé. Megtisztelő, hogy itt lehetünk, ezért nem szeretnénk rendetlenséget hagyni. Ennyi az oka az egésznek

– mondta egy rendszerető szurkoló a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közösségi oldalának.

A japánok 2–2-es döntetlennel kezdték a tornát, kétszer is egyenlítettek a holland válogatott ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–JAPÁN 2–2 (0–0)

Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman

JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)

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