Nemzeti Sportrádió

„Ilyen a kultúránk” – takarítottak a lelátón a japán szurkolók

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.15. 12:00
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Vigyáztak az AT&T Stadionra a japán drukkerek (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 szurkolók Japán
Már a katari világbajnokságon is nagy sikert arattak a japán szurkolók azzal, hogy egy-egy mérkőzést követően kitakarították a stadiont maguk után. Ezt a szokásukat 2026-ra is megtartották, a Hollandia elleni csoportmeccs után is tisztán hagyták ott a lelátót.

Ilyen a kultúránk. Így mutatjuk ki a tiszteletünket a játékosok, a szurkolók és a stadion felé. Megtisztelő, hogy itt lehetünk, ezért nem szeretnénk rendetlenséget hagyni. Ennyi az oka az egésznek

– mondta egy rendszerető szurkoló a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közösségi oldalának.

A japánok 2–2-es döntetlennel kezdték a tornát, kétszer is egyenlítettek a holland válogatott ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIAJAPÁN 2–2 (0–0)
Dallas, AT&T Stadion, 69 285 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch (Aké, 81.), F. de Jong – Summerville (Koopmeiners, 70.), Reijnders (Q. Timber, 70.), Gakpo (Brobbey, 85.) – Malen (Depay, 70.). Szövetségi kapitány: Ronaldo Koeman
JAPÁN: Szuzuki Z. – Vatanabe (Tomijaszu, 75.), Tanigucsi, Ito H. – Doan (Szugavara, 75.), Maeda (Ito Dzs., 66.), Nakamura, Kamada, Szano K. – Kubo (Ogava, 75.) – Ueda (Siogai, 84.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
Gólszerző: Van Dijk (51.), Summerville (64.), ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)

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