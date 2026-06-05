Úszás: folytatódott az Antal Dávid-parádé

Pénteken is Antal Dávid vitte a prímet a Debreceni Sportuszodában, az úszók ifibajnokságán, ugyanis az első két nap gyűjtött három aranya és egy bronza után újabb medálokkal gazdagította éremkollekcióját. Előbb 200 gyorson csapott célba harmadikként, majd pillangós felségterületén, 50 méteren győzedelmeskedett 23.81 másodperccel, 14 századra megközelítve évjáratos magyar csúcsát, amelyet az áprilisi felnőtt ob-n ért el.

Az augusztusban 18 éves nyírbátori klasszisjelölt hatodik érmét, és három nap alatt negyedik ifi bajnoki címét gyűjtötte be Debrecenben.

Pénteki harmadik döntőjében, 400 vegyesen kevés hiányzott neki ahhoz, hogy a hetedik medálját is megkaparintsa a cívisvárosban: a sorozatterhelésnek, az ismét sűrű fellépő programjának „köszönhetően” itt végül be kellett érnie a negyedik hellyel.

Ami a többieket illeti,

200 gyorson a fiúknál a győriek 2009-es születésű kitűnősége, a 400-as távon is első Pápai Olivér nyert

1:48.18 perces remek idővel az 50 és 100 gyorson bajnok kaposvári Kakuk Koppány előtt. A lányoknál hasonlóképpen „ismételt” a debreceni Szabó Lilla, amennyiben ő is a 400 méter aranyérmeseként söpörte be a fele akkora táv elsőségét (2:01.46). A döntőben a tavalyi győztes Kertész Borókát győzte le. A nyolcas finálé tagja volt Jackl Vivien is, aki fő számai helyett – 1500 gyors és 400 vegyes – ezen az ob-n csupa kétszázas számokban tette-teszi próbára magát afféle erőnléti ellenőrzést tartva. Neki az idei legfontosabb megméretése a júliusi ifjúsági Európa-bajnokság és az augusztusi felnőtt Eb lesz. Végül is 200 gyorson a hetedik lett, majd kevéssel később egy még inkább „idegen” műfajban, 200 mellen zárt a selejtezőből továbbjutva a fináléban nyolcadikként.

És ha már 200 mell: mindkét nemnél az abszolút esélyesek nyertek, méghozzá több másodperces, tehát hatalmas előnnyel a riválisok előtt. Jelesül a fiúknál a már 100 mellen is hasonlóképpen rendkívül fölényesen diadalmaskodó békéscsabai Petróczki Zsombor (2:15.11), a lányoknál pedig a rövidpályán felnőtt bajnoki címmel is rendelkező BVSC-s Zámbori Hanna (2:31.10).

Kertész Boróka már említett 200 gyorsos ezüstje után 50 pillangón arannyal vigasztalódott:

a Jövő SC 15 éves üdvöskéje 27.47-es idővel nyert,

két századdal előbb csapva célba, mint a szintén 2010-es születésű BVSC-s Szabó Kincső.

A legkomplexebb számban, 400 vegyesen az UTE-s Kárpáti Máté a 400 gyors ezüstje után biztosan gyűjtötte be az aranyat (4:23.81), a lányoknál pedig – Jackl Vivien távolmaradását kihasználva – Barta Bianka, a 200 vegyes harmadik helyezettje nyert fölényesen (4:51.62).

A harmadik versenynap programját záró 4x100-as gyorsváltók vetélkedésében a fiúknál az UNI Győri Úszó Sportegyesület Takács Milán, Molnár-Végh Bálint, Kiss Dániel, Pápai Olivér összetételű négyese 3:26.10, a lányoknál pedig az FTC Orbán Boróka, Kömöz Eszter, Szalai Zsófia és Bencsics Angéla alkotta kvartettje 3:49.25 perces idővel diadalmaskodott.

(Kiemelt képünkön: Antal Dávid négy arannyal és két bronzzal áll három nap után Fotó: Derencsényi István/World Aquatics)