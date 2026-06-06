Sós Csaba az úszó Eb kapcsán: Nem a szintek, a mezőny lett erősebb

KÓS HUBERT (200 hát, 200 vegyes), Milák Kristóf (100 pillangó), Németh Nándor (100 gyors), Sárkány Zalán (1500 gyors), valamint Jackl Vivien (800, 1500 gyors, 400 vegyes), Pádár Nikolett (200, 400 gyors) és Ugrai Panna (200 gyors) – valljuk be, ez nem olyan hosszú névsor, márpedig jelen pillanatban ezek az úszók alkotják az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon induló magyar csapatot.

Úgy, hogy nemrég ért véget a három állomásból álló Mare Nostrum-sorozat, amelyen nem bővült az Eb-csapat, s úgy, hogy már csak egy lehetőségük lesz a versenyzőknek, hogy „beússzák” magukat a párizsi utazók közé: június 26. és 28. között a római Hét Domb elnevezésű viadalon még lehet teljesíteni a szinteket.

„Ennél azért nagyobb létszámú lesz a csapatunk Párizsban, hiszen vannak éremesélyes váltóink, annak kapcsán még be lehet kerülni a válogatottba, mellette tervezek fiataloknak is lehetőséget adni az Európa-bajnokságon, és még számítok arra is, hogy lesz, aki megússza az Eb-szintet – mondta lapunknak ennek kapcsán Sós Csaba szövetségi kapitány, aki természetesen válaszolt arra a kérdésünkre, miért megy ezúttal nehezebben a szintek elérése: – Nem én szabtam erős szinteket, a mezőny lett erősebb. Elszoktunk a sok versenytől, még mindig inkább az edzőtáborok vannak előtérben. Ezen a gyakorlaton ebben a szezonban már változtattunk, de még mindig sok az edzőtábor. Több a verseny is, de még nem elég.”

Az Európa-bajnokságra egyébként nincsenek úgynevezett központi, vagyis hivatalos szintek, a csapatba kerülésről minden ország maga határoz: itthon a kapitány évek óta az előző évi világversenyt veszi figyelembe, azon is a nyolcadik legjobb európai úszó időeredményét, az adott távon az az igazodási pont.

A változást, illetve azt, hogy jelenleg nem túl bő az Eb-csapat, az okozza, hogy ettől a szezontól kezdve a szinteket csak az évad elejétől lehet megúszni, az előző évi világversenyen teljesített időeredmények nem számítanak.

„A változtatásnak egyszerű oka van, az, hogy nincsen bérelt helye senkinek sem, az nem túl szerencsés, hogy valaki úszik egy jót a világversenyen, aztán egy évig abból él – jelentette ki a kapitány. – Azt azért látnunk kell, hogy azoknak, akik sokat versenyeztek a szezon folyamán, nem okozott gondot a szint teljesítése. A felsorolásból hiányzik Ábrahám Minna, neki viszont figyelembe vesszük az Amerikában elért jó eredményeit, így vehetjük kapitányi döntésnek is akár: Minna esetében úgy tekintem, megúszta a szintet. De nincs értelme a nagy csapatnak akkor, ha az úszók többsége már az előfutamokban kiesik. Azok indulhatnak az Eb-n, akiknek reális esélyük van a döntőbe jutásra, ez volt a cél a múltban is, csak korábban talán több olyan úszónk volt, aki képes volt rá. De szerintem most sem állunk azért rosszul, ahhoz képest legalábbis biztosan nem, hogy például kétezerben egy szem Kovács Ágink volt, 2008-ban pedig Cseh Laciról beszélhettünk csak. Tisztában vagyok vele, hogy sokaknak nem tetszik a változtatás, de én nem a népszerűséget hajhászom, tudom, hogy ezzel a még meglévőből is veszítek, de pusztán a létszám miatt nem akarok nagy csapatot.”

Sós Csaba elárulta azt is, hogy a férfi 4x100-as és a női 4x200-as gyorsváltónk biztosan indul az Eb-n, hiszen rendre döntősek, vagyis ezen a kapun is lehet párizsi repülőjegyet váltani („Jászó Ádám és Szabó Szebasztián például eséllyel pályázik a csapattagságra.”). Emellett még a fiatalok, például Antal Dávid, Rácz Zsombor és Petróczki Zsombor is lehetőséget kaphatnak Párizsban, de ahogy már említettük, a római verseny a hónap végén is hozhat még további magyar Eb-indulókat, bár ezzel is akad némi gond.

„Valóban, jogos a felvetés, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy aki ilyen közel egy világversenyhez úszik jól, attól ugrásszerű javulás már nem nagyon várható néhány héttel később, viszont az megoldható és el is várható, hogy ugyanazt az időt megismételje a kontinensviadalon, ráadásul ha valaki Rómában megússza a szintet, azzal már bizonyítja, hogy esélyes az Eb-döntőbe jutásra” – jegyezte meg a kapitány, aki megsúgta azt is, hogy természetesen nyílt vízi sztárjaink, így Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf medencés indulását is támogatja, egyfelől mert mindketten csak nagyon kevéssel maradtak el az előírt szintektől, másfelől ha valakik már bizonyítottak korábban, akkor azok ők ketten.