Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses versenyben is aranyérmet szerzett Ibizán

2026.04.25. 12:20
null
Betlehem Dávid ismét aranyérmet szerzett (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)
nyílt vízi úszás Világkupa Betlehem Dávid
Betlehem Dávid a 10 kilométer után a 3 kilométeres kieséses versenyben is aranyérmet szerzett a a nyílt vízi úszók világkupa-versenyének ibizai állomásán.

A népes mezőny miatt a férfiaknál három előfutamot rendeztek, melyekből az első tíz-tíz helyezett jutott tovább a 30 fős elődöntőbe. A selejtezők során az olimpiai bronzérmes Betlehem megnyerte a saját futamát, Kreisz Bálint 11., Sárkány Zétény 16., Pittlik Zsigmond pedig 24. helyen fejezte be szereplését. A második előfutamban Kovács-Seres Hunor a harmadik, Kárpáti Máté a hetedik, míg Huszti Márton a nyolcadik helyről lépett tovább, a 11. Nagy Nándor viszont kiesett. A harmadik csoportban Poteczin Dániel tizedikként kiharcolta az elődöntőt, de Marosszéki Armand tizenegyedikként búcsúzott.

Az elődöntő öt magyarja közül Betlehem elsőként csapott a célba, de a többiek nem tudták kvalifikálni magukat a fináléba, mivel Kovács-Seres 21., Kárpáti 26., Huszti 29., Poteczin pedig 30. lett.

A döntő egyetlen magyarja, a pénteken 10 kilométeren aranyérmes Betlehem szinte végig vezetve, magabiztosan szerezte meg a győzelmet, csaknem két másodpercet verve a második olasz Gregorio Paltrinierire.

Nyílt vízi úszás
Világkupa, Ibiza
Férfi 3 km
1. BETLEHEM DÁVID 5:43.3 p
2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 5:45.2
3. Marc-Antoine Olivier (francia) 5:46.6

Úszás
4 órája

Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina negyedik lett a három kilométeres versenyben Ibizán

A döntőben az ausztrál Moesha Johnson hamar az élre állt, és magabiztosan győzött.

 

 

Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina negyedik lett a három kilométeres versenyben Ibizán

Úszás
4 órája

Betlehem Dávid győzött, Mihályvári-Farkas Viktória harmadik lett az ibizai nyílt vízi vk-versenyen

Úszás
20 órája

Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Úszás
Tegnap, 14:29

Mihályvári-Farkas Viktória bronzérmes az ibizai 10 kilométeres versenyen

Úszás
Tegnap, 11:55

Milák Kristóf megvédte címét 100 gyorson

Úszás
2026.04.16. 20:45

Nyílt vízi úszás: ezüstérmes a magyar csapat Egyiptomban

Úszás
2026.03.28. 15:00

Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett Egyiptomban

Úszás
2026.03.27. 18:51

Betlehem Dávid és Késely Ajna az 1500 m gyors bajnoka

Úszás
2026.03.07. 18:26
Ezek is érdekelhetik