Betlehem Dávid győzött, Mihályvári-Farkas Viktória harmadik lett az ibizai nyílt vízi vk-versenyen

Gigantikus hullámok és gigantikus mezőny, no meg csöppet sem meleg víz (18 fokos) – címszavakban akár így is jellemezhetnénk a nyílt vízi úszók ibizai világkupa-állomásának pénteki versenynapját: ezúttal a 10 kilométeres viadalt teljesítették a nevezők.

Apropó, nevezők: az uraknál 99-ig, a hölgyeknél 67-ig „terjedt” a rajtlista, s ebben közrejátszott talán az is, hogy jövő héten jön a vk-sorozat újabb állomása (Golfo Aranciban), és az is, hogy több ország az ibizai viadalt szemelte ki saját válogatóversenyének a nyári párizsi Európa-bajnokságra.

Köztük Magyarország is: Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf, valamint Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória mellett még egy-egy hely kiadó volt az Eb-csapatban ezen a távon, ezt öldöklő küzdelem után végül Kovács-Seres Hunor és Nagy Napsugár szerezte meg.

A férfiaknál a 99 indulóból 32-en feladták a 10 kilométeres versenyt Ibizán pénteken, a nőknél ez a mutató 67-19. A mentőhajók folyamatosan dolgoztak a nap folyamán, főként persze a táv második felében. Két magyart, Poteczin Dánielt és Késely Ajnát is idő előtt vitték ki a partra – a medencében Európa-bajnok Késelynek egyébként ez volt (lett volna…) az első nyílt vízi világkupa-viadala. A nagy hullámok és a 18 fokos víz tehát kifogott sokakon, Gellért Gábor elárulta azt is, hogy a célba érkezőkön is látszottak a nehéz körülmények, hiszen például Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória 15 percig megszólalni sem bírt a verseny után, csak reszkettek mindketten a melegítő takarók alatt. „Nem vagyok elégedetlen, hiszen az első vk-viadal után jött egy hosszabb betegség, emiatt nem tudtam úgy edzeni, ahogy kellett volna – mondta el a nyolcadikként célba érő Fábián Bettina. – Az elejétől éreztem, hogy nincs meg bennem az a sebesség és erő, amellyel ott tudtam volna maradni a első bolyban, ráadásul fáztam is, pedig ez nem jellemző rám.” Rasovszky Kristóf szintén nyolcadik lett: „Szerintem ez egy jó verseny volt, Egyiptomhoz képest sikerült előrelépni, ott tizenhatodik lettem, itt nyolcadik. Nagyon nagy mezőny volt, az időjárás és a hullámok is rendkívül nehézzé tették a versenyt, plusz itt volt mindenki, aki számított, így ez a nyolcadik hely szerintem igazán értékes. Remélem, jövő héten, Szardínián megint sikerül jobb helyen végezni, azaz haladunk lépésről lépésre, a cél pedig az, hogy nyáron, az Európa-bajnokságon már az érmekért csatázzunk.” Sokan feladták a versenyt

Az aranyérmet a férfiaknál meg Betlehem Dávid!

A két jó barát, vagyis Betlehem és Rasovszky hamar az élre tört, ott is voltak végig az élbolyban – a megszokott „cimborákkal”, az olasz és francia nyílt vízi úszókkal –, aztán ahogy erősödött az iram, úgy „nyúlt” is meg a mezőny, az utolsó bójához pedig méterekkel hamarabb érkezett Betlehem. Ismerve a hajráját, tudhattuk, hogy az olimpiai bronzérmes az első vk-viadalon gyűjtött ezüstjét aranyra váltja. Így is történt, míg Rasovszky nyolcadik lett.

„Nagyon örülök, hogy nyerni tudtam Ibizán, tavaly itt a harmincnegyedik lettem, miután teljesen kifagytam – nyilatkozta Betlehem. – Nem tudom, hogy mentálisan lettem ennyivel erősebb, vagy annyit híztam, hogy már bírom a hideget, de a lényeg, hogy ez jó előjel az olimpiára, mert Los Angelesben is hasonló körülmények várnak majd ránk, talán a hullámok még nagyobbak is lesznek.”

A hölgyeknél Mihályvári-Farkas Viktória volt a legjobb a magyarok közül, pályafutása első vk-érmét szerezte, harmadik lett, Fábián Bettina nyolcadikként érintette meg a panelt.

„Érdekesek voltak a körülmények, de erős voltam mentálisan és fizikailag is. Jó döntéseket hoztam, végig tudtam figyelni magamra és a mezőnyre” – mondta Mihályvári-Farkas.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS, VILÁGKUPA-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, IBIZA

10 km

Férfiak: 1. Betlehem Dávid 1:52:39.9, …8. Rasovszky Kristóf 1:52:55.2, …25. Kovács-Seres Hunor 1:53:52.0, 26. Nagy Nándor 1:53:52.3, …34. Kárpáti Máté 1:54:05.4, …56. Pittlik Zsigmond 2:03:28.8 – Poteczin Dániel nem fejezte be a versenyt

Nők: 1. Moesha Johnson (ausztrál) 1:58:51.3, …3. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:01.3, …8. Fábián Bettina 2:00:58.7, …35. Nagy Napsugár 2:08:14.5, … 36. Miszlai Mira 2:08:16.3 – Késely Ajna nem fejezte be a versenyt