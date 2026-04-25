Nyílt vízi úszás: Fábián Bettina negyedik lett a három kilométeres versenyben Ibizán

A világbajnoki ezüstérmes magyar pénteken nyolcadik lett 10 kilométeren, a három kilométeres, kieséses rendszerű sprintben pedig a hat magyar egyikeként ugrott vízbe az 1500 méteres selejtezőben. Ebből elsőként jutott tovább, míg Miszlai Mira tizedikként még épphogy bekerült az ezerméteres elődöntőbe. A másik selejtezőben Nagy Napsugár 19., Bartalos Anna 20., Kertész Boróka pedig 23. lett, így egyikük sem jutott tovább.

Az elődöntőben Fábián ötödik lett, így bekerült a tízfős és 500 méteres fináléba, míg Miszlai tizenkilencedikként nem jutott tovább.

A döntőben az idei összes egyéni versenyét megnyerő ausztrál Moesha Johnson hamar az élre állt, és magabiztosan győzött, Fábián a japán Kadzsimoto Icsikával szinte egyszerre ütött a célpanelre, és mint kiderült, ázsiai riválisa egy tizedmásodperccel gyorsabb volt nála.

Nyílt vízi úszás

Világkupa, Ibiza

Női 3 km

1. Moesha Johnson (ausztrál) 6:19.8 perc

2. Lea Boy (német) 6:22.8

3. Kadzsimoto Icsika (japán) 6:27.4

4. Fábián Bettina 6:27.5