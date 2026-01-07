Vámos Petra örül, hogy Metzben maradhat

A magyar válogatott irányító 2024 nyara óta a Metz Handball játékosa, így már nem először kell a karácsonyi ünnep után visszamennie a francia klubjához.

„A karácsonyi szünet után lelkileg egy kicsit nehéz volt visszatérni Franciaországba, de tudjuk, hogy komoly feladataink vannak, úgyhogy ezt szem előtt tartva hamar át tudtam lendülni ezen a nehézségen, és már nagyon vártam, hogy találkozzunk a csapattársakkal és megkezdjük a közös munkát” – kezdte Vámos, aki az év végi világbajnokságon egy betegség miatt kihagyta a magyar válogatott utolsó középdöntős mérkőzését, ám mára ennek nyoma sincs, köszönhetően a gyógyszeres kezelésnek és annak, hogy volt ideje feltöltődni és kipihenni magát.

„Otthonra is kaptunk edzésprogramot, úgyhogy nem álltunk le teljesen, de a visszatérés után azért egy »mini alapozást« elvégeztünk. Volt ideje mindenkinek visszaszokni a ritmusba, úgyhogy azt hiszem, ugyanúgy és ugyanott tudjuk folytatni, mint a szünet előtt” – zárta helyzetjelentését az irányító, és kitért arra is, hogy kitölti 2027 nyaráig szóló szerződését a csapatnál.

„Örülök, hogy itt maradhatok Metzben. Jól érzem magam a csapatnál, látom a fejlődési lehetőségeket. Szeretnék minél jobban szerepelni a csapattal és bízom benne, hogy elérjük a céljainkat. Ezzel kapcsolatban további részletekbe nem szeretnék belebonyolódni, összetett helyzet volt, amelynek végén megszületett ez a döntés” – fogalmazott Vámos.