Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt
A Ferencváros már egy döntetlennel is bebiztosítaná a továbbjutását az Európa-ligában, a győzelem pedig jelentősen megnövelné az esélyeket a nyolcaddöntőbe kerülésre.
„A Fradi már európai szinten is egész jó csapat. A Rangersnek mostanában nem megy különösebben jól a nemzetközi porondon, de nem lehet leírni, hiszen nagy múltú klubról van szó” – mondta Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak.
„Látom a Rangers gyengeségeit, ezeket a Fradi videoelemzőjének is elmondtam. A széleken mögéjük lehet kerülni gyors támadókkal, legalábbis nekünk sikerült. Lehet, hogy kijavítják ezeket a hibákat csütörtökre, de én ennyivel tudtam segíteni. Ha egy Fenerbahce ellen sikerült, akkor a Rangers ellen is jók az esélyek hazai pályán” – zárta gondolatait a Dundee United védője.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|5
|4
|–
|1
|11–2
|+9
|12
|2. Midtjylland
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|3. Aston Villa
|5
|4
|–
|1
|8–3
|+5
|12
|4. Freiburg
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|5. Real Betis
|5
|3
|2
|–
|8–3
|+5
|11
|6. FERENCVÁROS
|5
|3
|2
|–
|9–5
|+4
|11
|7. Braga
|5
|3
|1
|1
|9–5
|+4
|10
|8. Porto
|5
|3
|1
|1
|7–4
|+3
|10
|9. Genk
|5
|3
|1
|1
|7–5
|+2
|10
|10. Celta Vigo
|5
|3
|–
|2
|11–7
|+4
|9
|11. Lille
|5
|3
|–
|2
|10–6
|+4
|9
|12. Stuttgart
|5
|3
|–
|2
|8–4
|+4
|9
|13. Viktoria Plzen
|5
|2
|3
|–
|6–2
|+4
|9
|14. Panathinaikosz
|5
|3
|–
|2
|9–7
|+2
|9
|15. Roma
|5
|3
|–
|2
|7–5
|+2
|9
|16. Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9–5
|+4
|8
|17. PAOK
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|18. Bologna
|5
|2
|2
|1
|7–4
|+3
|8
|19. Brann Bergen
|5
|2
|2
|1
|6–3
|+3
|8
|20. Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5–5
|0
|8
|21. Celtic
|5
|2
|1
|2
|7–8
|–1
|7
|22. Crvena zvezda
|5
|2
|1
|2
|4–5
|–1
|7
|23. Dinamo Zagreb
|5
|2
|1
|2
|7–10
|–3
|7
|24. Basel
|5
|2
|–
|3
|7–7
|0
|6
|25. Ludogorec
|5
|2
|–
|3
|8–11
|–3
|6
|26. Young Boys
|5
|2
|–
|3
|7–12
|–5
|6
|27. Go Ahead Eagles
|5
|2
|–
|3
|4–9
|–5
|6
|28. Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4–7
|–3
|4
|29. Salzburg
|5
|1
|–
|4
|5–10
|–5
|3
|30. Feyenoord
|5
|1
|–
|4
|4–9
|–5
|3
|31. FCSB
|5
|1
|–
|4
|3–8
|–5
|3
|32. Utrecht
|5
|–
|1
|4
|2–7
|–5
|1
|33. Rangers
|5
|–
|1
|4
|2–9
|–7
|1
|34. Malmö
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|5
|–
|1
|4
|1–14
|–13
|1
|36. Nice
|5
|–
|–
|5
|4–12
|–8
|0