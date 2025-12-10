Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

A Ferencváros már egy döntetlennel is bebiztosítaná a továbbjutását az Európa-ligában, a győzelem pedig jelentősen megnövelné az esélyeket a nyolcaddöntőbe kerülésre.

„A Fradi már európai szinten is egész jó csapat. A Rangersnek mostanában nem megy különösebben jól a nemzetközi porondon, de nem lehet leírni, hiszen nagy múltú klubról van szó” – mondta Keresztes Krisztián a Nemzeti Sportrádiónak.

„Látom a Rangers gyengeségeit, ezeket a Fradi videoelemzőjének is elmondtam. A széleken mögéjük lehet kerülni gyors támadókkal, legalábbis nekünk sikerült. Lehet, hogy kijavítják ezeket a hibákat csütörtökre, de én ennyivel tudtam segíteni. Ha egy Fenerbahce ellen sikerült, akkor a Rangers ellen is jók az esélyek hazai pályán” – zárta gondolatait a Dundee United védője.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!