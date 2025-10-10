Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszó vk: Betlehem aranyérmes 10 kilométeren Golfo Aranciban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.10.10. 11:47
Betlehem Dávid (Fotó: Magyar Úszószövetség)
Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid nyerte a férfiak pénteki 10 kilométeres versenyét a nyílt vízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.

A Ferencváros 22 éves versenyzője végig az élmezőnyben küzdött, majd nagyszerű taktikát választva hajrázott kiválóan a külső íven, s ennek köszönhetően magabiztosan diadalmaskodott.

Betlehem mögött a francia Logain Fontaine ért célba másodikként, ezzel a vk-sorozatot is megnyerte az idén 10 kilométeren. A pénteki versenyt az olasz Dario Verani zárta a harmadik helyen.

NYÍLT VÍZI ÚSZÓ VILÁGKUPAVERSENY, GOLFO ARANCI
FÉRFI 10 KM
1. BETLEHEM DÁVID 1:53:28.2 óra
2. Logan Fontaine (francia) 1:53:31.6
3. Dario Verani (olasz) 1:53:32.4
…33. Kárpáti Máté 1:54:29.8
…42. Kovács-Seres Hunor 1:56:03.5
…44. Rasovszky Kristóf 1:56:32.8
45. Pittlik Zsigmond 1:56:39.4

 

Ezek is érdekelhetik