Nyílt vízi úszó-vk: bronzérmes a magyar vegyes váltó

V. J./MTIV. J./MTI
2025.10.11. 11:26
Fotó: (Magyar Úszó Szövetség - Magyar úszóválogatott/FB)
nyílt vízi úszás Nagy Napsugár Rasovszky Kristóf Mihályvári-Farkas Viktória Betlehem Dávid
A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyílt vízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.

A magyar csapatból elsőként a mindössze 16 éves, pályafutása első felnőttvilágkupa-versenyén szereplő Nagy Napsugár ugrott vízbe, őt a nyolcadik helyen váltotta Mihályvári-Farkas Viktória. Az idén 10 kilométeren Európa-bajnok úszót a pénteken az olimpiai távon győztes Betlehem Dávid váltotta a hetedik helyen, s remek úszással az ötödik pozícióban adta át a stafétát az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófnak.

A klasszis ledolgozta 17 másodperces hátrányát és a célegyenesbe elsőként fordult, de a franciák és olaszok záró embere lehajrázta, így a magyar váltó harmadikként csapott célba.

ÚSZÁS
NYÍLT VÍZI VILÁGKUPA (Golfo Aranci)
VEGYES VÁLTÓVERSENY
1. Franciaország 1:07:54
2. Olaszország 0.1 másodperc hátrány
3. Magyarország (Nagy Napsugár, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 0.9 mp h.

 

