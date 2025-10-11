Nemzeti Sportrádió

Betlehem Dávid nyerte a 3 kilométeres kieséses sprintet a szardíniai vk-futamon

2025.10.11. 16:58
Betlehemnek szombaton is győzött (Fotó: Getty Images)
Betlehem Dávid aranyérmet nyert a 3 kilométeres kieséses sprintversenyben a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.

A szám világbajnoki ezüstérmese az első 1500 méteres távon futamából a második helyen jutott tovább, az 1000 méteres elődöntőben és az 500 méteres fináléban pedig már a legjobb volt, a hajrában több mint három másodperccel előzte meg a francia Marc-Antoine Olivier-t. 
A 22 éves olimpiai bronzérmesnek ez a második győzelme volt a vk-viadalon: pénteken az ötkarikás távon, 10 kilométeren diadalmaskodott, szombat délelőtt pedig a vegyes váltó tagjaként nyert egy bronzérmet.

NYÍLT VÍZI ÚSZÓ VILÁGKUPAVERSENY, GOLFO ARANCI
férfi 3 km, kieséses sprintverseny: 1. Betlehem Dávid 2. Marc-Antoine Olivier (francia) 3. Logan Fontaine (francia) 
KORÁBBAN
vegyes váltó: 1. Franciaország 1:07:54 óra 2. Olaszország 0.1 másodperc hátrány 3. Magyarország (Nagy Napsugár, Mihályvári-Farkas Viktória, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 0.9 mp h.

 

