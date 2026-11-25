Női kézilabda: újabb távozó Fehérváron, Pavlovic Spanyolországba szerződött
A spanyol női kézilabda-bajnokságban szereplő CBF Elda Prestigio bejelentette, hogy szerződtette a Fehérvártól Katarina Pavlovicot.
A 31 éves horvát válogatott kézilabdázó azonnali hatállyal váltott klubot, azaz tavasszal már nem Székesfehérváron játszik.
Pavlovic kapcsán új klubja kiemeli, hogy egyik legnagyobb sikerét a szintén spanyol Gran Canariával érte el 2022-ben, amikor EHF-kupát nyert.
Nem Pavlovic az első távozó Fehérváron, Szuzana Lazovics vezetőedző kedden jelentette be, hogy távozik a női NB I 9. helyén álló klubtól.
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