A 31 éves horvát válogatott kézilabdázó azonnali hatállyal váltott klubot, azaz tavasszal már nem Székesfehérváron játszik.

Pavlovic kapcsán új klubja kiemeli, hogy egyik legnagyobb sikerét a szintén spanyol Gran Canariával érte el 2022-ben, amikor EHF-kupát nyert.

Nem Pavlovic az első távozó Fehérváron, Szuzana Lazovics vezetőedző kedden jelentette be, hogy távozik a női NB I 9. helyén álló klubtól.