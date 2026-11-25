Amikor lehullott 1990-ben a vasfüggöny, a volt szocialista országok jégkorongozóinak legálisan is megnyílt az út Észak-Amerika felé. Addig csak a szövetségek vagy a politikai erők engedélyével lehetett az NHL-be szerződni, rosszabb esetben disszidálni kellett egy újvilági szerződéshez.

Születési hely, idő: Kladno, 1972. február 15.

Posztja: jobbszélső

Magasság/testsúly: 191 cm/104 kg

Válogatottság/pont: 121/102

Klubjai: Kladno (cseh; 1979–1990, 1994–1995, 2004–2005, 2012–2013, 2017–), Pittsburgh Penguins (amerikai; 1990–2001), HC Bolzano (olasz; 1994–1995), Schalke Haie (német; 1994–1995), Washington Capitals (2001–2004), Avangard Omszk (orosz; 2004–2005, 2008–2011), New York Rangers (amerikai; 2005–2007), Philadephia Flyers (amerikai; 2011–2012), Dallas Stars (amerikai; 2012–2013), Boston Bruins (amerikai, 2012–2013), New Jersey Devils (amerikai; 2013–2015), Florida Panthers (amerikai; 2015–2017), Calgary Flames (kanadai; 2017–2018)

Sikerei: 2x Stanley-kupa-győztes (1991, 1992), 13x All Star, 5x NHL-pontkirály (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), olimpiai bajnok (1998), 2x világbajnok (2005, 2010), a vb legértékesebb játékosa (2015) Jaromír JÁGR

Jaromír Jágr ekkor 18 éves volt. Három évvel korábban mutatkozott be a cseh élvonalban, nevelőegyesülete, a Kladno színei­ben, 17 évesen a legfiatalabb játékosként debütált Csehszlovákia válogatottjában, nem csoda, hogy figyeltek, felfigyeltek rá a tengerentúlon is. Az útját az NHL felé immár nem akadályozta semmi, felkerült a draftolható játékosok listájára, és csak várnia kellett, melyik csapat csap le rá.

Az idol szárnyai alatt

Végül az 1990-es játékosbörze ötödik helyén a Pittsburgh Penguins választotta ki a 18 éves Jaromír Jágrt. A Pingvinek akkor már egyértelműen a csúcsra törtek a kanadai fenomén, Mario Lemieux vezetésével és keresték azt a hiányzó láncszemet, amellyel teljes lesz az arzenál, és a franchise képes lesz elhódítani a Stanley-kupát.

Sokan azt gondolnák, Jágr és Lemieux sorban döngölte jégbe az ellenfeleket, pedig többnyire külön támadótrióban ostromolták a riválisok kapuját, a cseh tininek a Pittsburghhöz szintén 1990-ben csatlakozó center, Bryan Trottier és a balszélső Troy Loney lett a játszótársa, mégis különös kapcsolat alakult ki az akkor már a klub emblematikus játékosának számító Lemieux és Jágr között. A fiatal jövevény szinte bálványozta a nála hét évvel idősebb kanadai centert, figyelte minden mozdulatát, próbált tanulni, ellesni a fortélyokat. Lemieux pedig segített a kelet-európai társnak, aki villámgyorsan igyekezett leküzdeni az új világba csöppenéssel járó nehézségeket, megküzdött a nyelvtanulással, edzett látástól vakulásig, egyszerűen mindent elkövetett, hogy olyan játékossá váljon, mint a csapat első számú sztárja.

Két legenda: Mario Lemieux és Jaromír Jágr

A kettejük közti versengés csak jót tett a Penguinsnek, amely 1991-ben és 1992-ben is megszerezte a Stanley-kupát, és ha Lemieux a következő években is egészséges marad, az egyre inkább meghatározóvá váló Jágr segítségével dinasztia is épülhetett volna Pittsburghben. A legendás „66-os” viszont krónikus hátfájdalmakkal küzdött, közben a rákot is le kellett győznie, és a sok éven keresztül zajló harc 1997-ben arra késztette, hogy felhagyjon pályafutásával.

A cseh szélső ekkor már bőven meccs/pont átlag fölött produkált, de innentől másodhegedűsből egyértelműen prímássá vált. Az alapszakasz legeredményesebb játékosának járó Art Ross-trófeát ugyan már 1995-ben elnyerte, majd Lemieux visszavonulása után 1998-tól négy évig sorozatban nem volt nála jobb a ligában ebben a tekintetben.

Távozás, oroszok, visszatérés

Az utolsó évében úgy lett pontkirály az NHL-ben, hogy három év kihagyás után „Super Mario” visszatért a jégre, és szintén elképesztő formában termelte a gólokat és gólpasszokat. A Penguins nem nyert újabb bajnokságot, a franchise vezetői pedig 2001-ben válaszút elé értek: ha megtartják mindkét ászt, sokkal több minőségi játékosra már nem marad pénz, ha valakit elengednek, a másikat körbe lehet pakolni olyan spílerekkel, akikkel van esély újra felemelni a Stanley-kupát.

A Washington játékosaként

Ebből a versenyből Jágr nem jöhetett ki jól, hiába volt fiatalabb, erősebb, fizikailag jobb állapotban Lemieux-nél. Elcserélték a Washington Capitalshoz, pedig nagyon sokszor elmondta csapattársainak, hogy az egész pályafutását a Pingvineknél képzeli el. Ráadásul a pittsburghi közönség sem volt teljesen tisztában a távozás okaival, így bármikor visszatért ellenfélként a városba, hangos füttyszót kapott, mintha ő lett volna hűtlen…

Három idényt töltött az Egyesült Államok fővárosában, ahol meccsenként újra megvolt a pontja, viszont rájátszásban csak egyszer járt, az a kaland is csak hat találkozóig tartott. A 2003–2004-es idényben a New York Rangersszel sem járt jobban, talán ezek a sikertelenebb évadok kellettek ahhoz, hogy kipróbálja magát az akkor friss orosz ligában, a KHL-ben, az Avangard Omszk együttesében, ahol évente 5 millió dollárt keresett.

Három évre nyúlt az orosz kaland, 2011-ben ért véget, Jágr 39 éves volt. Sokan ekkor elgondolkodtak volna azon, hogy befejezik pályafutásukat és más tevékenység után néznek. De nem a cseh veterán klasszis, aki úgy érezte, van még benne elég kraft, így különböző csapatokban lehúzott még hét évet az NHL-ben, 45 évesen például Floridában a csapat legeredményesebb játékosaként zárt, végül a 2017–2018-as évadban köszönt el az észak-amerikai profi ligától, utolsó idényét a Calgary Flamesben töltötte el.

Odahaza tulajként is játszott

Negyvenhat évesen esze ágában sem volt visszavonulni, sőt, nekilátott felvirágoztatni nevelőegyesületét, amelynek kisebbségi tulajdonrészét 2011-ben vette meg, majd 2017-ben teljesen az irányítása alá került.

Nem kolonc volt az együttesben, akinek csak a neve vagy a pozíciója miatt kellett játszania, 53 évesen a cseh élvonalban 39 meccsen lépett jégre és 16 ponttal zárt. Az előző idényben már csak hat mérkőzésen szerepelt, és bár a felkészülés első edzésén a nyáron is ott volt a többiekkel a jégen, ebben az évadban még nem lépett tétmeccsen pályára, ezért is valószínű, hogy a nyáron meglesz a búcsúmeccs, amelyre tervei szerint fiatalabb és idősebb volt csapattársakat és barátokat is meghív.

„Talán az a titok, hogy mindig sikerült alkalmazkodnom – mondta korábban egy interjújában Jaromír Jágr. – Figyeltem a körülöttem lévő társaimat, és próbáltam tanulni, fejlődni szerettem volna minden pillanatban.”