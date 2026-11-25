Még 54 évesen is aktív Jaromír Jágr, az alkalmazkodás nagymestere
Amikor lehullott 1990-ben a vasfüggöny, a volt szocialista országok jégkorongozóinak legálisan is megnyílt az út Észak-Amerika felé. Addig csak a szövetségek vagy a politikai erők engedélyével lehetett az NHL-be szerződni, rosszabb esetben disszidálni kellett egy újvilági szerződéshez.
|Születési hely, idő: Kladno, 1972. február 15.
Posztja: jobbszélső
Magasság/testsúly: 191 cm/104 kg
Válogatottság/pont: 121/102
Klubjai: Kladno (cseh; 1979–1990, 1994–1995, 2004–2005, 2012–2013, 2017–), Pittsburgh Penguins (amerikai; 1990–2001), HC Bolzano (olasz; 1994–1995), Schalke Haie (német; 1994–1995), Washington Capitals (2001–2004), Avangard Omszk (orosz; 2004–2005, 2008–2011), New York Rangers (amerikai; 2005–2007), Philadephia Flyers (amerikai; 2011–2012), Dallas Stars (amerikai; 2012–2013), Boston Bruins (amerikai, 2012–2013), New Jersey Devils (amerikai; 2013–2015), Florida Panthers (amerikai; 2015–2017), Calgary Flames (kanadai; 2017–2018)
Sikerei: 2x Stanley-kupa-győztes (1991, 1992), 13x All Star, 5x NHL-pontkirály (1995, 1998, 1999, 2000, 2001), olimpiai bajnok (1998), 2x világbajnok (2005, 2010), a vb legértékesebb játékosa (2015)
Jaromír Jágr ekkor 18 éves volt. Három évvel korábban mutatkozott be a cseh élvonalban, nevelőegyesülete, a Kladno színeiben, 17 évesen a legfiatalabb játékosként debütált Csehszlovákia válogatottjában, nem csoda, hogy figyeltek, felfigyeltek rá a tengerentúlon is. Az útját az NHL felé immár nem akadályozta semmi, felkerült a draftolható játékosok listájára, és csak várnia kellett, melyik csapat csap le rá.
Az idol szárnyai alatt
Végül az 1990-es játékosbörze ötödik helyén a Pittsburgh Penguins választotta ki a 18 éves Jaromír Jágrt. A Pingvinek akkor már egyértelműen a csúcsra törtek a kanadai fenomén, Mario Lemieux vezetésével és keresték azt a hiányzó láncszemet, amellyel teljes lesz az arzenál, és a franchise képes lesz elhódítani a Stanley-kupát.
Sokan azt gondolnák, Jágr és Lemieux sorban döngölte jégbe az ellenfeleket, pedig többnyire külön támadótrióban ostromolták a riválisok kapuját, a cseh tininek a Pittsburghhöz szintén 1990-ben csatlakozó center, Bryan Trottier és a balszélső Troy Loney lett a játszótársa, mégis különös kapcsolat alakult ki az akkor már a klub emblematikus játékosának számító Lemieux és Jágr között. A fiatal jövevény szinte bálványozta a nála hét évvel idősebb kanadai centert, figyelte minden mozdulatát, próbált tanulni, ellesni a fortélyokat. Lemieux pedig segített a kelet-európai társnak, aki villámgyorsan igyekezett leküzdeni az új világba csöppenéssel járó nehézségeket, megküzdött a nyelvtanulással, edzett látástól vakulásig, egyszerűen mindent elkövetett, hogy olyan játékossá váljon, mint a csapat első számú sztárja.
A kettejük közti versengés csak jót tett a Penguinsnek, amely 1991-ben és 1992-ben is megszerezte a Stanley-kupát, és ha Lemieux a következő években is egészséges marad, az egyre inkább meghatározóvá váló Jágr segítségével dinasztia is épülhetett volna Pittsburghben. A legendás „66-os” viszont krónikus hátfájdalmakkal küzdött, közben a rákot is le kellett győznie, és a sok éven keresztül zajló harc 1997-ben arra késztette, hogy felhagyjon pályafutásával.
A cseh szélső ekkor már bőven meccs/pont átlag fölött produkált, de innentől másodhegedűsből egyértelműen prímássá vált. Az alapszakasz legeredményesebb játékosának járó Art Ross-trófeát ugyan már 1995-ben elnyerte, majd Lemieux visszavonulása után 1998-tól négy évig sorozatban nem volt nála jobb a ligában ebben a tekintetben.
Távozás, oroszok, visszatérés
Az utolsó évében úgy lett pontkirály az NHL-ben, hogy három év kihagyás után „Super Mario” visszatért a jégre, és szintén elképesztő formában termelte a gólokat és gólpasszokat. A Penguins nem nyert újabb bajnokságot, a franchise vezetői pedig 2001-ben válaszút elé értek: ha megtartják mindkét ászt, sokkal több minőségi játékosra már nem marad pénz, ha valakit elengednek, a másikat körbe lehet pakolni olyan spílerekkel, akikkel van esély újra felemelni a Stanley-kupát.
Ebből a versenyből Jágr nem jöhetett ki jól, hiába volt fiatalabb, erősebb, fizikailag jobb állapotban Lemieux-nél. Elcserélték a Washington Capitalshoz, pedig nagyon sokszor elmondta csapattársainak, hogy az egész pályafutását a Pingvineknél képzeli el. Ráadásul a pittsburghi közönség sem volt teljesen tisztában a távozás okaival, így bármikor visszatért ellenfélként a városba, hangos füttyszót kapott, mintha ő lett volna hűtlen…
Három idényt töltött az Egyesült Államok fővárosában, ahol meccsenként újra megvolt a pontja, viszont rájátszásban csak egyszer járt, az a kaland is csak hat találkozóig tartott. A 2003–2004-es idényben a New York Rangersszel sem járt jobban, talán ezek a sikertelenebb évadok kellettek ahhoz, hogy kipróbálja magát az akkor friss orosz ligában, a KHL-ben, az Avangard Omszk együttesében, ahol évente 5 millió dollárt keresett.
Három évre nyúlt az orosz kaland, 2011-ben ért véget, Jágr 39 éves volt. Sokan ekkor elgondolkodtak volna azon, hogy befejezik pályafutásukat és más tevékenység után néznek. De nem a cseh veterán klasszis, aki úgy érezte, van még benne elég kraft, így különböző csapatokban lehúzott még hét évet az NHL-ben, 45 évesen például Floridában a csapat legeredményesebb játékosaként zárt, végül a 2017–2018-as évadban köszönt el az észak-amerikai profi ligától, utolsó idényét a Calgary Flamesben töltötte el.
Odahaza tulajként is játszott
Negyvenhat évesen esze ágában sem volt visszavonulni, sőt, nekilátott felvirágoztatni nevelőegyesületét, amelynek kisebbségi tulajdonrészét 2011-ben vette meg, majd 2017-ben teljesen az irányítása alá került.
Nem kolonc volt az együttesben, akinek csak a neve vagy a pozíciója miatt kellett játszania, 53 évesen a cseh élvonalban 39 meccsen lépett jégre és 16 ponttal zárt. Az előző idényben már csak hat mérkőzésen szerepelt, és bár a felkészülés első edzésén a nyáron is ott volt a többiekkel a jégen, ebben az évadban még nem lépett tétmeccsen pályára, ezért is valószínű, hogy a nyáron meglesz a búcsúmeccs, amelyre tervei szerint fiatalabb és idősebb volt csapattársakat és barátokat is meghív.
„Talán az a titok, hogy mindig sikerült alkalmazkodnom – mondta korábban egy interjújában Jaromír Jágr. – Figyeltem a körülöttem lévő társaimat, és próbáltam tanulni, fejlődni szerettem volna minden pillanatban.”
|Jaromír Jágr természetesen nem csak NHL-pályafutása miatt legenda hazájában, hiszen a cseh válogatottal kétszer nyert világbajnokságot (2005, 2010), előtte, 1998-ban olimpiai bajnok lett. A „triplázók aranyklubjába” azok kerülnek be, akik vb-, olimpiai és Stanley-kupa-győzelmet is fel tudnak mutatni, Jágron kívül egy cseh játékosok büszkélkedhet még ezzel, Jirí Slégr. Jaromír Jágr 2024-ben lett a Hírességek Csarnokának a tagja, pittsburghi 68-as mezét pedig visszavonultatták, már ott lóg Mario Lemieux legendás 66-osa mellett.
Manapság egyre inkább a közbeszéd tárgya a longevity fogalma, ami leegyszerűsítve nagyjából a hosszú és mindeközben egészséges élet tudománya. Természetesen az erre való törekvés nem újdonság, rengetegen készülnek tudatosan arra, hogy ha megöregszenek, idős éveik minősége a lehető legjobb legyen. A cseh legendáról először ez a szó jutott eszembe, hiszen nemcsak a világ élvonalában játszott, hanem példátlanul sokáig csinálta, és elképesztő statisztikai mutatói mellett ez emeli őt mindenki más fölé.
Tizennyolc évig jégkorongozott az NHL-ben és Oroszország elit ligájában (KHL), aztán majdnem tíz éven át „vezetett le” hazájában. Utánpótlásklubját részben meg is vette, és 53 évesen a világ egyik legkeményebb kontaktsportját űzte Európa meghatározó bajnokságában.
Mennyire kell szeretni valamit, hogy az ember több mint 40 éven keresztül mindennap azzal foglalkozzon? Elképesztően. A jó értelemben vett megszállottság egészen biztosan Jágr sajátja, nem véletlenül nyilatkozott így: „Ha már nem szerez örömöt, és az ember csak kötelességből csinál valamit, akkor az nem éri meg.”
Az ő szenvedélye a jégkorong, és biztos vagyok benne, ha a teste képes lenne annál is hosszabb ideig a legmagasabb szinten teljesíteni, mint ameddig bírta, esze ágában sem lenne felhagyni szeretett sportjával, életmódjával. Ő a fizikai teljesítőképességét nem feszegetni akarta, akarja, csak épp annyira fitt, egészséges lenni, hogy képes legyen hokizni.
Van azonban még egy fontos dolog, ami talán nyilvánvaló, mégis említést érdemel.
„Tudom, sok médiumot meglepett, hogy nem jelentettem be a visszavonulásomat, de miért is tettem volna? Számomra semmilyen kötelezettséggel sem jár, hogy bármit is mondjak vagy bejelentsek” – szögezte le a cseh sztár. Nincs kötelezettség, nincs nyomás, a vele szembeni elvárások pedig minden bizonnyal eltörpülnek a saját maga által elvártakhoz képest.
Hogy láthatjuk-e még jégkorongozni? Csak ő tudja. Egy biztos, a sportág egyik ikonikus alakja készül felhagyni a hokival, akinek példája bárkinek inspiráló lehet, aki valaha korcsolyát húzott a lábára és botot fogott a kezében.