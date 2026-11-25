A játékos-pályafutása során a Bayern Münchennel négy Bundesliga bajnoki címet begyűjtő, 45 éves szakember a mérkőzést követően a lipcsei klub honlapján beszélt a jó kezdésről is, melynek révén csapata a kilencedik percben már 2–0-ra vezetett.

„A két gól mellett számos lövésünk és szögletünk volt, szóval az első félidő végéig remekül játszottunk, a másodikban viszont már nem voltunk annyira jók, mert sok hibával futballoztunk, ráadásul hiányzott az önbizalom a játékunkból – fogalmazott, kiemelve, hogy a három pont megszerzése volt a cél, amit sikerült teljesíteni. – Meg kell tanulnunk élvezni az ilyen pillanatokat, és el is mondtam az öltözőben, hogy most nincs helye a csalódottságnak vagy a kételynek, egyszerűen örüljenek a sikernek.”

A vezetést David Raum szerezte meg a 6. percben, ő szintén a második félidőben tapasztalt visszafogott teljesítményt emelte ki a találkozó után.

„A szünet után megnehezítettük a saját dolgunkat, mert kétgólos előnyben érettebben is futballozhattunk volna – utalt a francia ellenfél szépítésére az 58. percben, majd hozzátette, – előfordulnak hasonló periódusok egy-egy mérkőzésen, de végül jól megoldottuk.”

A meccs kulcsembere Antonio Nusa volt, aki a 9. percben szerzett gólja után a ráadásban is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést. A lipcseiek második győzelmüket aratták a BL-alapszakaszban, és a szerdai játéknap előtt a 21. helyen állnak.

A nyolcfordulós alapszakasz végén az első nyolc csapat közvetlenül a 16 közé kerül, míg a 9-24. helyezettekre egy párharc vár a nyolcaddöntőbe jutásért.