A lipcsei edző örül a Lens elleni győzelemnek, de látta a hibákat
A játékos-pályafutása során a Bayern Münchennel négy Bundesliga bajnoki címet begyűjtő, 45 éves szakember a mérkőzést követően a lipcsei klub honlapján beszélt a jó kezdésről is, melynek révén csapata a kilencedik percben már 2–0-ra vezetett.
„A két gól mellett számos lövésünk és szögletünk volt, szóval az első félidő végéig remekül játszottunk, a másodikban viszont már nem voltunk annyira jók, mert sok hibával futballoztunk, ráadásul hiányzott az önbizalom a játékunkból – fogalmazott, kiemelve, hogy a három pont megszerzése volt a cél, amit sikerült teljesíteni. – Meg kell tanulnunk élvezni az ilyen pillanatokat, és el is mondtam az öltözőben, hogy most nincs helye a csalódottságnak vagy a kételynek, egyszerűen örüljenek a sikernek.”
A vezetést David Raum szerezte meg a 6. percben, ő szintén a második félidőben tapasztalt visszafogott teljesítményt emelte ki a találkozó után.
„A szünet után megnehezítettük a saját dolgunkat, mert kétgólos előnyben érettebben is futballozhattunk volna – utalt a francia ellenfél szépítésére az 58. percben, majd hozzátette, – előfordulnak hasonló periódusok egy-egy mérkőzésen, de végül jól megoldottuk.”
A meccs kulcsembere Antonio Nusa volt, aki a 9. percben szerzett gólja után a ráadásban is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést. A lipcseiek második győzelmüket aratták a BL-alapszakaszban, és a szerdai játéknap előtt a 21. helyen állnak.
A nyolcfordulós alapszakasz végén az első nyolc csapat közvetlenül a 16 közé kerül, míg a 9-24. helyezettekre egy párharc vár a nyolcaddöntőbe jutásért.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ – keddi mérkőzések
RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)
Feyenoord (holland)–FC Porto (portugál) 0–1 (Targalin 2. – öngól)
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., N. Lang 76.)
Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)
Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)
Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)
Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)
Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)
Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.)