A sportág tisztaságáért felelős szervezet (AIU) csütörtöki bejelentése szerint a 33 éves atléta szervezetében túlzott mértékű eritropoetint (EPO) találtak.

Az AIU tájékoztatása szerint Jepchirchir elismerte, hogy megsértette a doppingellenes szabályokat.

A kenyai sztár 2021-ben, a tokiói olimpián, valamint a tavalyi világbajnokságon is aranyérmes volt. Félmaratoni világbajnokságon háromszor nyert (2016, 2020, 2023), míg a nagy maratoni viadalok közül diadalmaskodott 2021-ben New Yorkban, 2022-ben Bostonban, 2024-ben Londonban és idén Sydney-ben.

Jepchirchir versenyzői engedélyét a múlt hónapban függesztették fel ideiglenesen, miután az augusztus 30-i Sydney Marathonon aratott győzelme előtt levett mintájában kimutatták a tiltott szert.

A sportoló az eltiltással együtt hozzájárult ahhoz, hogy 2026. július 17-től kezdődően minden eredményét töröljék, beleértve a Sydneyben aratott győzelmét is. Az ausztrál szervezők csütörtökön bejelentették, hogy Jepchirchir kizárását követően az eredetileg másodikként célba érő, szintén kenyai Irene Cheptait hirdetik ki az idei női győztesnek.