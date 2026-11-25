Minden idők legjobb elkapása? – egy férfi motoron ülve, menet közben kapta el a stadionból kiütött krikettlabdát
Nem mindennapi videó került elő Pakisztánból; egy helyi krikettmeccsen a pályáról kiütött labdát egy motoron közlekedő férfi egy kézzel húzta le a levegőből.
Mind a baseballban, mind a krikettben láttunk már érdekes elkapásokat, akár a játékosok, akár a szurkolók részéről. Most azonban egy olyan videó kezd egyre népszerűbbé válni az interneten, amelyben egy, az utcán éppen közlekedő motoros utasa az, aki egy kézzel elkapta a stadionból kiütött labdát.
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