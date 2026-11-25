Mind a baseballban, mind a krikettben láttunk már érdekes elkapásokat, akár a játékosok, akár a szurkolók részéről. Most azonban egy olyan videó kezd egyre népszerűbbé válni az interneten, amelyben egy, az utcán éppen közlekedő motoros utasa az, aki egy kézzel elkapta a stadionból kiütött labdát.

سوات پریمیئر لیگ میں کرکٹ کی تاریخ کا انوکھا کیچ، بیٹر نے زور دار ہٹ لگا کر چھکا لگایا، گیند کو اسٹیڈیم کے باہر سے جاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار نے کیچ کرلیا، https://t.co/j9KekASHLw — صحرانورد (@Aadiiroy2) November 24, 2026