Kevesen ismerik Szvjatoszlav Mihajljukot, ami valójában nem is meglepő. Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban szereplő Utah Jazz 29 éves bedobója eddig nem alkotott maradandót az NBA-ben, noha bajnoknak mondhatja magát, amit valószínűleg szintén csak néhányan tudnak a 198 centiméter magas ukrán játékosról. Hétfőn viszont történelmet írt, a Dallas Mavericks ellen idegenben elszenvedett vereség (116–114) során ugyanis 39 pontot szerzett…

A Cserkasziban született Mihajljuk a helyi középiskola elvégzése után a kansasi egyetemen tanult és kosarazott tovább, s a 2018-as játékosbörzén a Los Angeles Lakers meglátta benne a tehetséget, kiválasztotta (2. kör, 47. választás), majd azonnal a farmcsapathoz (South Bay Lakers) küldte, sőt, fél év múlva elcserélte, így a Detroit Pistonshoz került. A nagy jövőbeli potenciált sejtető, ám még nem „kész” játékos kisebb kálváriája ezután is folytatódott, megjárta Oklahomát, New Yorkot, Torontót, játszott a Charlotte-ban, majd 2023-ban aláírt a Boston Celticshez. Az utóbbi döntés sorsfordítónak is bizonyulhatott volna, de nem így lett, annak ellenére, hogy 2024-ben tagja volt a bajnoki címet szerző gárdának és Sztaniszlav Medvedenko (Lakers) után a második ukrán lett, aki pályára lépett NBA-döntőben (három meccsen összesen 14 percet kapott és öt pontot szerzett). A vándorlás folytatódott és Utah-ba került, jelenlegi csapatával ismét sportágtörténelmet írt, a Dallas elleni idegenbeli mérkőzésen 39 pontot ért el, ami egyéni karriercsúcs, egyben a legtöbb pont, amit ukrán játékos valaha szerzett a ligában. Az előző csúcsot Alex (Olekszij) Len tartotta, aki az Atlanta Hawks játékosaként 33-ig jutott a Milwaukee Bucks ellen 2019 áprilisában.

Ami a meccset illeti, a Dallas már 18 ponttal is vezetett, amikor kispadról érkező hősünk csúcssebességbe kapcsolt, a harmadik negyedben 23 pontot dobott, s végül 10/15-ös triplamutatóval zárt. Ez önmagában is szédületes teljesítmény – a vonatkozó rekordot az alapszakaszban Klay Thompson tartja 14 értékesített hármassal 24 kísérletből. A győzelem nem sikerült a Jazznek, mert Cooper Flagg a végjátékban bedobta a győztes büntetőket, ám az amerikai média így is Mihajljuk klasszisteljesítményéről írt. Az ukrán az idényben majdnem húsz percet játszott átlagban, 6.6 pontot szerzett, de talán a Dallasban mutatott produkciójával kellően felhívta magára a figyelmet, aminek köszönhetően nagyobb szerepet kaphat gyengécske együttesében. Amely jelenleg a Nyugati főcsoport utolsó előtti, 14. helyén senyved három győzelemmel és 16 vereséggel…