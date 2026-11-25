„Az utolsó helyen álló, 16 forduló alatt egyetlen győzelmet arató, 6 pontot és 9 gólt szerző Csíkszereda súlyos pénzügyi spirálba is került, amely megpecsételheti a sorsát. Nem csupán a kiesés szempontjából, hanem a csőd fenyegetése is felbukkant a láthatáron” – áll a cikkben.

A Gazeta forrásai szerint a csíkszeredai játékosok sem igen bíznak a klub talpra állásában, és sorra adják be kérelmeiket szerződésük érvénytelenítésére. A lap forrásai úgy tudják, hogy kilenc magyarországi játékos már hivatalosan is kérte a román szövetség szakbizottságától vagy a FIFA-tól, hogy szabadon igazolhatóvá váljon. Érdeklődés pedig lenne irántuk, a cikk szerint Pászka Lóránd esetében a román élvonal két másik klubja is ugrásra készen áll, hogy ingyen megszerezhesse a játékost.

De a rutinos romániai játékosok, mint Pap Eduard, Csürös Attila, Razvan Trif vagy Veres Szilárd türelme is fogytán van, akárcsak a jelenleg a Katarban zajló U17-es világbajnokságon szereplő Darius Botáé. A székelyföldi klub csupán az előző idény szakmai stábjával, a jelenleg a Liga 2-es Olimpia Szatmárnémetit irányító Ilyés Róbert vezetőedzővel és két segítőjével szemben rendezte minden adósságát.

A Gazeta Sporturilor idézi a Nemzeti Sport cikkét is, amelyben Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője elmondja, hogy feljelentették a Csíkszeredát a román és a nemzetközi szövetségnél Czékus Ádám és Szabó Alex átigazolási díjának elmaradása miatt, valamint megemlíti, hogy a tavasszal az FK színeiben játszó Kleinheisler László anyagi követeléseinek ügye is napirenden van a FRF vitarendezési testületénél.

„Összeomlás közeli a helyzet, már az is nagy teljesítmény lenne, ha sikerül végigjátszani a szezont. Hitegették a játékosokat, de nagyjából mindenki elvesztette az önbizalmát, ezért szétesőben van a csapat. Amikor beindul a persorozat, zár alá kerülhet a klub, mert nem lesz honnan fizetniük, hacsak csodával határos módon egyik napról a másikra nem jelenik meg egy finanszírozási forrás” – állítja a Gazeta Sporturilor meg nem nevezett forrása a csíkszeredai helyzetről.