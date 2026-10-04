Nemzeti Sportrádió

Tenisz ob: Kisantal Botond legyőzte Balázs Attilát a döntőben

2026.10.04. 16:40
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Balázs Attila (balra) és Kisantal Botond (Fotó: Facebook/Hungarian Tennis)
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tenisz Kisantal Botond tenisz ob Balázs Attila
Az első helyen kiemelt Kisantal Botond nyerte meg a férfi egyest vasárnap a tenisz országos bajnokságon.

A Nemzeti Edzésközpontban rendezett ob döntőjében a Vasas SC sportolója és a korábbi ATP-76. helyezett, hétszeres magyar bajnok Balázs Attila (Muskétás TC) csapott össze. Az első szettben 4:4-ig kiegyenlített játékot láthatott a közönség, ekkor Kisantal tudott brékelni, majd magabiztosan kiszerválta a játszmát. A második szett hasonló forgatókönyv szerint alakult, majd az első kiemelt 4:3-as vezetésnél vette el a 38 éves klasszis adogatását, és első meccslabdáját kihasználva 6:4, 6:3-mal lezárta a találkozót, megszerezve pályafutása első felnőtt egyéni bajnoki címét.

A férfiak eredményhirdetésén a díjakat és a 2007-ben alapított Gulyás István-vándorserleget a szövetség új elnöke, Szőcs Árpád László és Gulyás István versenyigazgató adta át.

Az ezüstérmes Balázs Attila sportszerűen gratulált fiatal ellenfelének, majd értékelte a hetet a szövetség közösségi oldalán:

„Spontán ötlet volt elindulni az ob-n, de életre szóló élmény volt számomra ez a hét. Fantasztikus érzés volt Budapesten, a barátaim és a családom előtt, harmincnyolc évesen egy bizonyos szinten játszani” – jelentette ki.

A friss bajnok kiemelte, mekkora élmény volt számára gyermekkori példaképe ellen döntőzni:

„Mindig is tudtam, hogy képes vagyok így teniszezni, csak fejben kell erősnek lennem. Arra törekszem, hogy minél több meccset játsszak, és bízom benne, hogy egyszer a Davis-kupa-csapatba is bekerülhetek. Különleges kihívás volt Ati ellen játszani, a BTC-n rengetegszer láttam őt edzeni, felnéztem rá. Ahogy a héten és ma is játszott, az még mindig egy top 200-as szint volt” – mondta Kisantal Botond, aki 2,5 millió forinttal gazdagodott.

A 21 éves bajnok a későbbiekben duplázott, ugyanis Kovács Marcell Benjáminnal az oldalán 6:1, 6:3-ra verte meg a páros fináléban Závaczki Milánt és Závaczki Martint (Marso TC).

 

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