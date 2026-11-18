„Ez volt az egyik legőrültebb év, amit futballistaként átéltem, de remek érzés norvégnak lenni!” – idézte a Manchester City centerét az ESPN.

„A meccs előtt a mester azt mondta nekünk, hogy tegyük fel a koronát az évünkre, mi pedig domináltunk a második félidőben” – tette hozzá Haaland, aki a Nemzetek Ligája történetének legjobb gólszerzője 25 találattal, míg a norvég válogatottban 68 góllal vezeti a vonatkozó örökrangsort.

A norvégok mellett Portugália, Németország, Hollandia, Spanyolország, Belgium, Anglia és Franciaország lesz ott a márciusban sorra kerülő negyeddöntőben.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Dánia–Norvégia 2–3 (Höjlund 11., Höjbjerg 14., ill. Haaland 31., 90+6. – a másodikat 11-esből, Ödegaard 84.)

Wales–Portugália 2–3 (Brooks 13., S. Thomas 40., ill. B. Fernandes 11., P. Neto 43., Forbs 70.)

Kiállítva: P. Neto (74.)