Tenisz: BJK-válogatottunk a várhatóan Coco Gauffot is felvonultató Egyesült Államok ellen készül

Kemény ütközet elé néz Billie Jean King-kupa-válogatottunk – november 21–22-én, vagyis jövő hétvégén a magyar női együttes az Egyesült Államokkal játszik a floridai Delray Beachen. Bardóczky Kornél csapata áprilisban az euro-afrikai zóna I-ben megnyerte csoportját Törökország, Hollandia és Grúzia előtt, a rájátszásban pedig a franciákat is legyőzte, nem egy mérkőzésen bravúrsikert elérve, ezzel játszhat a jövő tavaszi világdöntő-selejtezőért. A sorsoláson az Egyesült Államok csapatát kapták meg a mieink, és mivel az 1963 óta létező női csapatverseny (korábban Fed-kupa) történetében még nem volt korábban USA–Magyarország-párharc, a helyszínről is sorsolás döntött – mi repülünk a tengerentúlra.

A Magyar Teniszszövetség szerdán a budapesti Nemzeti Edzésközpontban sajtótájékoztatót tartott az összecsapás előtt a szövetségi kapitány, valamint a csapattagok részvételével – a magyar együttest Stollár Fanny (páros-WTA-44.) is képviseli majd az Államokban, ám ő nem tudott részt venni a sajtóeseményen.

„A legerősebb csapatot kaptuk meg, a világ legjobb válogatottját – mondta Bardóczky Kornél a 18 győzelemmel az örökranglista élén álló Egyesült Államokról, amely csapatban a legfrissebb október végi hírek szerint Coco Gauff (WTA-4.), Madison Keys (19.), valamint a párosban egyaránt top 10-es Taylor Townsend (páros-2.) és Nicole Melichar-Martinez (páros-9.) is ott lesz. Ennél kevésbé acélos összeállításban kaptak ki az amerikaiak áprilisban Belgiumban 3–1-re a világdöntő selejtezőn. – Viszont a mieink is megmutatták, képesek felvenni a versenyt a legjobbakkal. Bondár Anna tavaly júliusban legyőzte a top húszas Jekatyerina Alekszandrovát, idén áprilisban már top tízesként Elina Szvitolinát is, és a US Open második körében is labdákra volt attól, hogy felülmúlja Madison Keyst. De említhetném Gálfi Dalma győzelmét az akkor top húszas Beatriz Haddad Maia ellen tavaly Wimbledonból. Nem féltem a lányokat, nyomás nélkül játszhatunk Delray Beachen. A héten elkezdtük a felkészülést, bízom benne, hogy szép eredményre, akár meglepetésre is képesek leszünk.”

Bardóczky Kornél méltatta a csapattagokat, kiemelve, ha nincsenek a hollandok és a franciák elleni bravúrgyőzelmek, „most nem ülnénk itt arról beszélve, hogy az Egyesült Államok ellen készülünk”, valamint arról is beszélt, milyen elképzelései vannak a mérkőzésekre. „Egyesben nagy valószínűséggel Annát és Dalmát játszatom. Párosban Stollár Fannyt biztos pontnak tartom, mellette vagy Annát, vagy Dalmát, vagy Nagy Adriennt szerepeltetném, minden attól függ, ki milyen állapotban lesz az első nap után fizikailag. Tóth Amarissát is teljesen nyugodt szívvel küldeném pályára. Meglátjuk, ha a legjobbjukat hozzák, mire lesz az elegendő az amerikaiak ellen.”

Bondár Anna (WTA-76.) úgy érzi, jó idényt tudhat maga mögött – többek között tavaly után ismét bejutott a döntőbe júliusban a hamburgi 250-es salakoson, valamint szeptemberben a szöuli 250-esen pályafutása során először bejutott a négy közé egy kemény pályás tornán. „Több nagy győzelmem volt, akadtak fájdalmas vereségek is. Nem volt könnyű dolgunk áprilisban, amikor kiharcoltuk a rájátszást, és talán a legnehezebb sorsolást kaptuk, de mindent tőlünk telhetőt megteszünk. Amióta 2015-ben először meghívást kaptam a válogatottba, mindig jól éreztem magam a csapatban, mindig fontosnak éreztem Magyarországért játszani, áprilisban is így éreztem, amikor több hétig folyamatosan versenyeztem a válogatott mérkőzések előtt.”

A többi csapattag is kifejtette, mindig jó hangulatban várják a Billie Jean King-kupa-szereplést, hiszen alapvetően csak magukért küzdenek egy egyéni sportágban, a válogatott eseményeken pedig végre csapatban tehetik ezt meg.

„Hullámzó idényem volt, több fájdalmas vereség jutott idén, mint bravúrgyőzelem, de a US Open után valamelyest elindultam felfelé, a motivációt illetően is – fejtette ki Gálfi Dalma (157.). – A legutóbbi két versenyemen javult a formám, szeretném a lehető legjobban lezárni ezt az évet. Az elmúlt két évben kimaradt nekem a válogatott, korábban sérülés miatt, tavasszal azért, mert a pontokat illetően meg akartam ragadni az utolsó lehetőséget a Roland Garros-főtáblára, ami szerencsére sikerült is. De mindig kapcsolatban voltam a lányokkal, izgultam értük, büszke voltam a sikerükre. Szeretném jövőre visszatornázni magam a top százba, arra a szintre, amelyen korábban voltam, akár ennél is feljebb, mert már nemegyszer megmutattam, képes vagyok rá. A cél, hogy kiegyensúlyozottabban játszak a mostaninál.”

Az egyesben idén két ITF-döntőt játszó, egyet meg is nyerő, párosban 125-ös döntőt is elérő Nagy Adrienn (440.) a legjobb idényének nevezte 2026-ot, amelyet a BJK-kupa-szereplésnek is köszönt, kiemelve a hollandok elleni döntő párosmeccsen elért győzelmet Bondár Annával. Tóth Amarissa (461.) szintén izgatottan várja a párharcot, élményként emlékezett vissza, hogy részese lehetett az osztályozó kiharcolásának, és bár kicsit visszaesett a világranglistán az utóbbi hónapokban, bízik benne, hogy új erőre kap a válogatott szereplést követően – hozzátéve, akkor is mindenben segít a csapatnak, ha esetleg ezúttal nem kap akkora szerepet, mint áprilisban.

A magyar válogatott vasárnap utazik el Delray Beachbe.