Tenisz: Alexander Zverev kétszettes győzelmével indult az ATP-vb

Az idén a Roland Garroson és a US Openen is győztes német játékos – aki 2018-ban és 2021-ben nyert már vb-címet – a 20 éves spanyol Rafael Jódarral csapott össze, aki egy évvel ezelőtt még a Virginiai Egyetemen teniszezett, és az idén debütált a világranglistán.

A találkozó 1 óra 27 percig tartott, mindkét játszmát egyetlen brék döntötte el a német teniszező javára, aki fantasztikusan szervált végig, első adogatásainak 87 százalékából megnyerte a pontot.

A két négyesből a legjobb két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, amelynek összdíjazása 15.75 millió dollár.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

John McEnroe-csoport, 1. forduló

Alexander Zverev (német, 1.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) 6:4, 6:4

Később: Ben Shelton (amerikai, 3.)–Arthur Fils (francia, 6.) 20.30