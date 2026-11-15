Tenisz: Alexander Zverev kétszettes győzelmével indult az ATP-vb

MTI MTI
2026.11.15. 16:45
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Alexander Zverev kétszettes győzelemmel kezdte a trinói ATP-vb-t (Fotó: AFP)
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ATP tenisz Alexander Zverev
A világelső Alexander Zverev győzelmével indult vasárnap a férfi teniszezők torinói ATP-világbajnoksága.

 

Az idén a Roland Garroson és a US Openen is győztes német játékos – aki 2018-ban és 2021-ben nyert már vb-címet – a 20 éves spanyol Rafael Jódarral csapott össze, aki egy évvel ezelőtt még a Virginiai Egyetemen teniszezett, és az idén debütált a világranglistán.

A találkozó 1 óra 27 percig tartott, mindkét játszmát egyetlen brék döntötte el a német teniszező javára, aki fantasztikusan szervált végig, első adogatásainak 87 százalékából megnyerte a pontot.

A két négyesből a legjobb két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, amelynek összdíjazása 15.75 millió dollár.

TENISZ
ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)
John McEnroe-csoport, 1. forduló
Alexander Zverev (német, 1.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) 6:4, 6:4
Később: Ben Shelton (amerikai, 3.)–Arthur Fils (francia, 6.) 20.30

 

ATP tenisz Alexander Zverev
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