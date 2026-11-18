Tóvizi Petra és Ines Ivancok-Soltic után már a harmadik kulcsjátékosa maradását jelentette be a Loki.

Jovovics 2022 őszén, idény közben igazolt Debrecenbe Budaörsről. Azóta egyre meggyőzőbb teljesítményt nyújtott és mára abszolút meghatározó tagjává vált a hajdúsági együttesnek. Eddig 116 tétmérkőzésen lépett pályára piros-fehérben és összesen 330 gólt lőtt. A 24 éves játékos a tavaszi kupaelődöntőben szenvedett vállsérülést, melyet madridi műtét és hosszú rehabilitáció követett, az elmúlt meccseken tért vissza a csapatba.

A DVSC kétéves szerződéshosszabbítást ajánlott fel a válogatott átlövőnek, melyet ő elfogadott. Az eredetileg jövő nyáron lejáró megállapodása így 2029 június 30-ig érvényes.

„Amikor 2022-ben a Lokihoz kerültem, nem gondoltam volna, hogy idővel ennyire szorosan fogok kötődni ehhez a klubhoz és hogy ilyen hamar otthonra találok itt. Rengeteg szép pillanatot élhettem át azóta, és úgy érzem, hogy nemcsak emberileg, hanem a pályafutásom szempontjából is nagyon jó helyre kerültem.

Azt gondolom, hogy az igazán nehéz időszakokban mutatkozik meg, kire számíthat az ember. A sérülésem alatt végig éreztem a klub támogatását, szeretetét és bizalmát, ami rendkívül sokat jelentett nekem.

A szerződéshosszabbítás során is végig ott volt bennem, hogy szeretném mindezt meghálálni, és a pályán nyújtott teljesítményemmel viszonozni. Nagyon örülök, hogy rövid idő alatt sikerült megállapodnunk a folytatásról, úgy érzem, hogy van még mit adnom ennek a klubnak. Most azon dolgozunk, hogy együtt elérjük a közös céljainkat, és még sok szép pillanatot élhessünk át ebben a mezben” – idézi Jovovicsot a klubhonlap.