A hatodikként rangsorolt francia játékos az első szettet elveszítette a nyolcadik helyen kiemelt spanyol riválisával szemben, de a 22 éves Fils ezt követően magára talált és 1 óra 51 perces csatában legyőzte 20 esztendős riválisát.

Fils sikerével 1/1-re módosította győzelmi mutatóját, Jódar 0/2-vel áll. A két játékosnak ez volt idei, illetve pályafutása során is a negyedik egymás elleni összecsapása, mérlegük a mostani francia sikerrel 2–2-re módosult.

A két négyesből a legjobb két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, amelynek összdíjazása 15.75 millió dollár. Ebből a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO (15.75 millió dollár, kemény)

EGYES, JOHN MCENROE-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Arthur Fils (francia, 6.)–Rafael Jódar (spanyol, 8.) 4:6, 6:2, 6:2

20.30: Alexander Zverev (német, 1.)–Ben Shelton (amerikai, 3.)