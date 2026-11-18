Újabb fölényes győzelmet aratott a Győri Audi ETO KC
Sandra Toft, Helena Elver, Emilie Hovden és Fodor Csenge nélkül is simán nyert az ETO. A vendégek 6–4-es vezetésük után zsinórban hat gólt szereztek, így már a 13. percben nyolccal vezetek, a szünetben pedig 14 góllal mentek.
A győzelemből Bo van Wetering hét lövésből hét találattal, míg Győri-Lukács Viktória és Tjasa Stanko hat-hat góllal vette ki a részét. A meccset 20 eladott labdával záró hazaiaktól Zentai Dorottya talált hatszor a kapuba.
A győri csapat legközelebb az Európa-bajnokság után lép pályára, december 30-án a Vácot fogadja majd.
NŐI KÉZILABDA NB I
9. FORDULÓ
Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 22–40 (10–24)
Részletes jegyzőkönyv később.
A TOVÁBBI PROGRAM
PÉNTEK
18.00: DVSC Skyline–Kisvárda Master Good SE
18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–MTK Budapest (Tv: Sport1)
18.00: Eger Eszterházy SzSE–FTC-Toyota Kovács
SZOMBAT
16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC
16.00: Mol Esztergom–NEKA
17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA