Sandra Toft, Helena Elver, Emilie Hovden és Fodor Csenge nélkül is simán nyert az ETO. A vendégek 6–4-es vezetésük után zsinórban hat gólt szereztek, így már a 13. percben nyolccal vezetek, a szünetben pedig 14 góllal mentek.

A győzelemből Bo van Wetering hét lövésből hét találattal, míg Győri-Lukács Viktória és Tjasa Stanko hat-hat góllal vette ki a részét. A meccset 20 eladott labdával záró hazaiaktól Zentai Dorottya talált hatszor a kapuba.

A győri csapat legközelebb az Európa-bajnokság után lép pályára, december 30-án a Vácot fogadja majd.

NŐI KÉZILABDA NB I

9. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 22–40 (10–24)

Részletes jegyzőkönyv később.

A TOVÁBBI PROGRAM

PÉNTEK

18.00: DVSC Skyline–Kisvárda Master Good SE

18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–MTK Budapest (Tv: Sport1)

18.00: Eger Eszterházy SzSE–FTC-Toyota Kovács

SZOMBAT

16.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

16.00: Mol Esztergom–NEKA

17.00: Váci NKSE–Gravitáció Szombathelyi KKA