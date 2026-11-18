A legutóbbi idényben még a Bajnokok Ligájában szereplő Szolnok automatikusan bekerült az Európa-kupa 24 csapatos főtáblájára. A csapat az első két mérkőzését elveszítette, ezt követően azonban két győzelmet is szerzett. A Levice és a Girona elleni sikerek után ismét vereségek következtek az Oostende, majd a Zielona Gora ellen. Így hat fordulót követően 2 győzelemmel és 4 vereséggel álltak, míg a Dinamo Bucuresti mindössze egy sikert tudott felmutatni.

Az Olaj jól kezdte a találkozót. Boris Krnjajski és Cseh Botond különösen eredményesen játszott, teljesítményüknek köszönhetően a hazaiak már a félidőben 58–40-re vezettek. A harmadik negyed elején a vendégek próbáltak közelebb kerülni, de a Szolnok tovább növelte előnyét. A mérkőzés utolsó szakaszában már nem forgott veszélyben a hazai győzelem.

A sikerrel a szolnoki együttes 3 győzelemmel és 4 vereséggel a csoport negyedik helyén áll. A válogatott szünetet követően, december 9-én a Levicét látják vendégül. A sorozatban a nyolc csoport első két helyezettje jut tovább a legjobb 16 közé.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

B-CSOPORT, 7. FORDULÓ

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Dinamo Bucuresti (román) 104–73 (29–19, 29–21, 21–21, 25–12)