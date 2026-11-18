„Markónak kell nyernie!” – hangoztatták többen szerda délelőtt a Falco meccs előtti dobóedzésén.

A szombathelyiek másodedzője, Marko Csurovics a születésnapját ünnepelte az AEK elleni összecsapás napján, ezért is drukkoltak a többiek, hogy a szokásos „félpályás” versenyen győzzön. Azonban nem ő hajította be elsőként a labdát a középkörből a gyűrűbe, hanem főnöke, Milos Konakov, aki hangos nevetéssel vette el a többiektől elnyert forintot.

„Nem bánom, a legszebb ajándék az lenne, ha a csapat nyerne – mondta a tréning után a szülinapos. – Öt évvel ezelőtt, november 17-én az olasz Trevisót hazai pályán legyőztük, most nagyon boldog lennék egy hasonló szép sikernek.”

A kezdés előtt megjelent a csarnokban mintegy 100 szombathelyi szurkoló, akik sokkal hangosabbak voltak a görögöknél. És volt is miért kiereszteni a hangjukat, remek védekezéssel és pontos támadásokkal kezdett a Falco, Joshua Patton támadó lepattanókat szerzett, Tanoh Dez András és Váradi Benedek is bedobta a triplát, hat perc után időt kért a hazai kispad, nyolc ponttal megugrott a magyar bajnok. Az álomstart folytatódott, Perl Zoltánt nem tudták tartani, a dudaszó pillanatában pedig Bognár Kristóf pöcizett be egy ziccert, egyáltalán nem volt szerencsétlen a tizenhármas szám, ami a különbséget jelentette.

Bognár triplával kezdte a második negyedet, a másik oldalon a Barcelona, a Real Madrid és a francia válogatott korábbi sztárja, Thomas Heurtel büntetőkkel próbálta versenyben tartani csapatát. Hiába, iskolajátékot mutatott be a Falco, Perl a 15. percben egy lefordulás után dobott mutatós triplát, gondterhelen kért időt ismét a hazai mester, Dragan Sakota, csapata 19 pontos hátrányban küszködött az elemekkel, de leginkább a vendég játékosokkal. Nem sokkal később már 25 volt a differencia, osztálykülönbség volt ekkor a csapatok között. Ötvenhét pontnál állt meg az első félidőben a magyar csapat, óriási esélyt teremtett magának a győzelemre, de még volt vissza húsz perc.

Három zsákolással kezdett a fordulás után az AEK, Konakov azonnal időt kért, de nem állt meg a leolvadás, egymást tüzelte a görög csapat és a közönség, szűk három perc alatt 15–0-t futott a hazai együttes, megint minden nyílttá vált. Megzavarodtak a szombathelyiek, eladott labdák és rossz dobások következtek, ekkor nem volt, aki megnyugtatta volna a csapatot. Aztán Perlnek és Bognárnak akadtak fontos megmozdulásai, de ez a negyed nagyon elment, hét pont előny maradt az utolsóra.

Bognáron nem múlt semmi, megint elment tízzel a Falco, csak pillanatok alaltt 12–0-s futást csinált az AEK és a 36. percben először vezetett a meccsen. Ekkor Váradi lépett elő, két fontos triplával adott erőt a hajrára a vendégeknek, sőt, Perl betörése és ziccere után 53 másodperccel a vége előtt néggyel ment a magyar bajnok. A bámulatosan játszó Bartley bedobta a triplát, Bognár sajnos nem, így Jannulisz Larencakisz egy támadó lepattanó után megszerezte a győztes duplát az AEK-nek.

Nagy esélyt szalasztott el a Falco és most Csurovicsnak sem sikerült örömöt szereznie.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

C-CSOPORT, 4. FORDULÓ

AEK Athén (görög)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90–89 (10–23, 24–34, 31–15, 25–17)

Athén, 2000 néző. V: Rosso (francia), Krejic (szlovén), Proc (lengyel)

AEK: Flionisz, BARTLEY 35/18, Kartonasz, JOSEPH 26, Calmpurisz 3. Csere: Kacivelisz 4, HEURTEL 8, Nolley 7/3, Larencakisz 7/3, Kartonasz. Edző: Dragan Sakota

FALCO: VÁRADI 15/12, Tanoh Dez 3, Whelan 4, Gray 4, Patton 6. Csere: Rosic 4, PERL 24/6, Keller Á. 3, Trammel 7/3, BOGNÁR K. 19/6. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–7. 6. p.: 6–14. 8. p.: 8–18. 11. p.: 10–26. 18. p.: 27–52. 23. p.: 49–57. 24. p.: 55–60. 28. p.: 60–65. 32. p.: 67–77. 36. p.: 81–79. 40. p.: 85–89

MESTERMÉRLEG

Dragan Sakota: – Egy cél volt, valahogy megnyerni ezt a mérkőzést. Szinte nem tudtunk edzeni, kevés játékosom maradt, sok a problémánk. A srácok megérdemlik a dicséretet. A Falco nem lepett meg, nagyon jó, tapasztalt csapat. Nagyon passzív volt a védekezésünk az első félidőben, aztán a szünetben felébredtünk, megmutatkoztak a karakterek, a végén pedig kaptunk egy ajándékot, amiért megdolgoztunk.

Milos Konakov: – Az első félidőben kiválóan játszottunk, követtük a tervet, nagy előnyt dolgoztunk ki. A harmadik negyedben az AEK sokkal nagyobb energiával jött ki, védekezésben hibáztunk és könnyű kosarakat engedtünk a görögöknek, akik magabiztosak lettek. Támadásban ekkor nem jó megoldásokat választottunk. Küzdöttünk, harcoltunk, a végén is volt nálunk az előny, de egy támadó lepattanó után szerzett kosárral kikaptunk, ilyen hibákkal nem lehet nyerni ilyen fontos meccseket.

Az állás: 1. AEK Athén 7 pont, 2. Salon Vilpas 6, 3. Antwerp Giants 6, 4. Falco Szombathely 5