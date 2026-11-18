A hazai szövetség honlapjának előzetese szerint 156 országból érkeznek sportági vezetők, az ülések helyszíne az InterContinental Hotel lesz. A költségek nagy részét a FIE állja, a szövetség a teljes vezérkara mellett meghívja valamennyi tagországának elnökét, vállalva az utazási és szállásköltségeket. A háromnapos eseményt az ügyvezető elnök, az egyiptomi Abdelmoneim el-Husszeini vezeti majd, továbbá a magyar fővárosba érkeznek a kontinentális szövetségek elnökei is.

„Igazán feszített lesz péntek reggeltől a program. Az első napon a végrehajtó bizottság ülésezik, és több módosítást, szabályváltozást készítünk majd elő. Természetesen ezek majd csak az olimpia után lépnek életbe, a már elfogadott olimpiai kvalifikációs időszakban nem változhatnak a szabályok” – idézte a hunfencing.hu oldal Tamás Henriette-et, aki házigazdaként, a FIE alelnökeként és a magyar szövetség főtitkáraként vesz részt a szervezésben.

Vasárnap szakmai panelbeszélgetésekre kerül sor, az egyiket Czeglédy Edina, a FIE jogi bizottságának vezetője tartja. A panelbeszélgetéseket követni lehet majd a fencingtv.com honlapon, akárcsak a gálavacsorát, amelyre a Millenárison kerül sor. A hagyományoknak megfelelően ennek keretében köszöntik az év legjobbjait, versenyzőket, csapatokat, versenybírókat.

Amint arra a szövetség oldala emlékeztetett, női kardban Battai Sugár, női párbajtőrben pedig Muhari Eszter úgy végzett a második helyen a 2025–2026-os világranglistán, hogy a győztessel azonos pontszámmal zárt. A gálán azonban csak az elsőket köszöntik, de így is átadnak majd két magyar vonatkozású elismerést az este folyamán. A sportági Hírességek Csarnokának három új tagja közül az egyik a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok, hétszeres olimpikon tőröző Mohamed Aida, aki több mint három évtizeden át versenyzett a világ közvetlen élvonalában, és ugyancsak elismerést vehet át Piecs Adrienn, aki az „Év legtöbbet fejlődő bírója” kategória egyik kitüntetettje.