„Visszatekintve azt mondhatom, hogy önzően viselkedtem, de tudtam, hogy valami olyanon megyek keresztül, amivel nagyon nehezen tudok megbirkózni. Nem akartam, hogy Kai így lásson, ezért is húzódtam el másoktól.”

Eljutottam arra a pontra, amikor már az öngyilkosságon gondolkodtam. Egyszerűen nem akartam senki társaságában lenni. Nem akartam emberekkel találkozni az utcán, és még az üzletekbe sem akartam bemenni

– idézte fel Rooney, aki hozzátette: a futballpályán mindig otthonosan mozgott, azon kívül azonban szinte minden nehézséget okozott számára.

A Manchester United történetének legeredményesebb gólszerzője szerint különösen nehézzé tette a helyzetét, hogy úgy érezte, nem mutathatja ki a sebezhetőségét. A külvilág előtt igyekezett elrejteni a problémáit, miközben belül egyre komolyabb küzdelmet vívott: „Nem akarod megmutatni a gyengeségedet, ezért megpróbálod álcázni, ami benned zajlik. Még annak ellenére is nehéz volt beismernem, hogy milyen állapotban vagyok, hogy pontosan tudtam, min megyek keresztül. Úgy éreztem, ettől kevésbé vagyok férfi.”

A korábbi támadó szakember segítségét is kérte, hogy megértse, mi történik vele. Különösen nehéz volt feldolgoznia, hogy mindez karrierje egyik legsikeresebb időszakában történt: „Ha visszagondolok, valószínűleg pályafutásom csúcsán voltam. Megszületett a kisfiam, friss házas voltam. Életem legboldogabb időszakának kellett volna lennie, mégsem így volt. Valószínűleg ez volt életem egyik legmélyebb pontja.”