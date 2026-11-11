Tenisz: Magyarország is a United-kupa mezőnyében

Az ausztráliai viadal közösségi oldalának híradása szerint a világranglistás helyek alapján a magyar csapat is kvalifikálta magát a 18 válogatottat felvonultató mezőnybe.

Az a csütörtöki sorsoláson derül majd ki, hogy a magyarok Perthben vagy Sydney-ben lépnek-e pályára.

A mezőnynek még Argentína, Ausztrália, Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Államok, Franciaország, Görögország, Horvátország, Kanada, Kazahsztán, a címvédő Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svájc a tagja, s korábban már olyan sztárok jelentették be részvételüket a viadalon, mint Félix Auger-Aliassime és Sztefanosz Cicipasz.

A korábbi években játszott a tornán többek között az egyaránt Grand Slam-tornagyőztes, vagy korábbi világelső Coco Gauff, Stan Wawrinka, Oszaka Naomi, Alexander Zverev, Iga Swiatek, Jelena Ribakina is.

A 2023-ban életre hívott versenyen mindkét városban kilenc csapat szerepel három háromcsapatos csoportban, amelyekben körmérkőzést vívnak a felek. Minden párharcban három összecsapást rendeznek, egy-egy férfi és női egyest, valamint egy vegyes páros találkozót. Az egyéni meccseken a csapatok legmagasabban rangsorolt teniszezői lépnek pályára. A csoportgyőztesek, illetve városonként a legjobb csoportmásodik negyeddöntőbe jut.

A magyarok közül jelenleg Marozsán Fábiánt (63.) és Bondár Annát (76.) jegyzik legelőkelőbb helyen a rangsorban, rajtuk kívül Piros Zsombor (99.) és Udvardy Panna (87.) tagja még a legjobb száz mezőnyének, míg a páros-világranglistán Stollár Fanny (44.) áll a legjobban.

A torna január 1. és 10. között lesz.