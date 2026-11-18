A Rátgéber Kosárlabda Akadémia szerdán a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 195 centiméter magas, 18 éves neveltjéért másik két élprogram, a UConn és a Vanderbilt is versenyzett, de ő végül az amerikai női válogatott szövetségi kapitánya, Kara Lawson által irányított Duke mellett döntött.

„Amit az ottlétkor éreztem, az tette számomra kiemelkedővé a Duke-ot – idézi Josepovits Kingát a goduke.com. – Megtaláltam a közös hangot az emberekkel, imádtam a környezetet, és el tudtam képzelni, hogy valami különlegesnek leszek a részese. Úgy éreztem, itt próbára tehetem magam, fejlődhetek, és olyan emberek vesznek körül, akik a legjobbat hozzák ki belőlem. De ami a legfontosabb: úgy éreztem, itt a helyem.”

Frontcourt just got stronger 💪😈 Welcome to The Sisterhood, Kinga! https://t.co/Jr2FOV4Apm — Duke Women’s Basketball (@DukeWBB) November 18, 2026

„Kinga rengeteget segít majd a csapatunknak – nyilatkozta Kara Lawson. – Nagyon izgatottak vagyunk amiatt, hogy jövőre elsőévesként csatlakozik a Duke-hoz. Ha megnézzük az eddigi rövid pályafutását, már most is rengeteg tapasztalatot szerzett. Lehetősége volt képviselni a magyar válogatottat az idei szeptemberi világbajnokságon – sőt, edzőként még ellene is meccselhettem, ami nagyon klassz volt. Mivel folyamatosan profik és magas szinten játszó kosarasok ellen lép pályára, nagyszerűek a fizikai mutatói, aminek nagy hasznát vesszük ezen a poszton. A 195 centiméteres magasságával és a befejezőképességével mind a palánk alól, mind kintről veszélyes a gyűrűre. Mindig is olyan csapat voltunk, amely nagyban támaszkodott a palánk alatti pontszerzésre, így szerintem tökéletesen beleillik a magasembereink közé. Már alig várjuk, hogy jövőre a campuson üdvözölhessük, és Blue Devil-mezben láthassuk játszani.”

Josepovits a szeptemberben rendezett világbajnokságon a mezőny legfiatalabb játékosként szerepelt a negyeddöntőig menetelő magyar válogatottban.