A pályafutása első vb-diadalára hajtó 23 éves spanyol játékos az Ivan Lendl-csoport szerdai, második fordulójában két szettben győzte le a hozzá hasonlóan sikeresen rajtoló, 2020-as bajnok orosz Danyiil Medvegyevet. Carlos Alcaraz az első játszmában kétszer, a másodikban egyszer vette el ellenfele adogatójátékát, Medvegyev viszont bréklabdáig sem jutott a mindössze 69 perces mérkőzésen.

A két teniszező idén harmadszor, összességében 11. alkalommal csapott össze, a korábbi világelső Alcaraz 8–3-ra vezet.

A két négyesből a legjobb két-két játékos jut tovább az elődöntőbe a vb-n, melynek összdíjazása 15.75 millió dollár. Ebből a veretlen bajnok 5.17 milliót kasszírozhat, ha pedig valaki vesztett csoportmeccsel arat végső diadalt, akkor 2.4 milliót kap.

A John McEnroe-csoportból a világelső német Alexander Zverev már biztosította a helyét a legjobb négy között.

TENISZ

ATP-VILÁGBAJNOKSÁG, TORINO

EGYES, IVAN LENDL-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 6:2, 6:4

20.30: Flavio Cobolli (olasz, 5.)–Frances Tiafoe (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

Az állás: 1. Alcaraz 2 pont (2 mérkőzés), 2. Medvegyev 1 (2), 3. Tiafoe, Cobolli 0-0 (1-1)