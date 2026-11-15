Az orosz Andrejeva megverte az ukrán Szvitolinát – először nyerte meg a WTA-vb-t
A 19 éves Mirra Andrejeva újonc létére szettveszteség nélkül jutott be a fináléba, míg a 32 éves Szvitolina – aki idén elődöntős volt az Australian Openen és negyeddöntőzött a Roland Garroson – harmadik vb-jén is bejutott a döntőbe. Előzőleg 2018-ban ő ünnepelhetett, a következő évben viszont alulmaradt a végjátékban.
A két finalista hétfőn, a csoportküzdelmek során már találkozott, akkor Andrejeva gond nélkül, 6:4, 6:0-ra győzött, ezzel 2–1-re vezetett kettejük párharcában. A negyedik összecsapást mindketten rendkívül idegesen kezdték, egy-egy szép labdamenetet követően rendre egymás hibáiból éltek. A nyitó szett öt bréket hozott, s ezekből végül az orosz tinédzser jött ki jobban. A folytatásban sem változott a meccs képe, küzdelmes, ám nem túl magas színvonalú ütközet zajlott a pályán, aztán 2:2 után Andrejeva szedte össze magát hamarabb, az ukrán pedig egyre fáradtabbnak tűnt. A krasznojarszki születésű, de Dél-Franciaországban élő Andrejeva végül nagy nehezen kicsikarta a diadalt, és – mivel veretlenül lett világbajnok – pályafutása hetedik trófeája mellé 3.37 millió dollárt kapott.
Indian Wells júniusban vállalta el a vb-lebonyolítást, mivel a WTA a feszült politikai helyzet miatt elállt a szaúd-arábiai rendezéstől. Az is eldőlt, hogy a jövő évtől legalább három szezonon keresztül Charlotte ad majd otthont a szupertornának.
TENISZ
WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS
EGYES, DÖNTŐ
Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) 7:5, 6:3
|2017: Caroline Wozniacki (dán)–Venus Williams (amerikai) 6:4, 6:4
2018: Elina Szvitolina (ukrán)–Sloane Stephens (amerikai) 3:6, 6:2, 6:2
2019: Ashleigh Barty (ausztrál)–Szvitolina 6:4, 6:3
2020: elmaradt a világjárvány miatt
2021: Garbine Muguruza (spanyol)–Anett Kontaveit (észt) 6:3, 7:5
2022: Caroline Garcia (francia)–Arina Szabalenka (fehérorosz) 7:6 (7–4), 6:4
2023: Iga Swiatek (legnyel)–Jessica Pegula (amerikai) 6:1, 6:0
2024: Coco Gauff (amerikai)–Cseng Csin-ven (kínai) 3:6, 6:4, 7:6 (7–2)
2025: Jelena Ribakina (kazah)–Szabalenka 6:3, 7:6 (7–0)
2026: Mirra Andrejeva (orosz)–Szvitolina 7:5, 6:3