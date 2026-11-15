Az orosz Andrejeva megverte az ukrán Szvitolinát – először nyerte meg a WTA-vb-t

A 19 éves Mirra Andrejeva újonc létére szettveszteség nélkül jutott be a fináléba, míg a 32 éves Szvitolina – aki idén elődöntős volt az Australian Openen és negyeddöntőzött a Roland Garroson – harmadik vb-jén is bejutott a döntőbe. Előzőleg 2018-ban ő ünnepelhetett, a következő évben viszont alulmaradt a végjátékban.

A két finalista hétfőn, a csoportküzdelmek során már találkozott, akkor Andrejeva gond nélkül, 6:4, 6:0-ra győzött, ezzel 2–1-re vezetett kettejük párharcában. A negyedik összecsapást mindketten rendkívül idegesen kezdték, egy-egy szép labdamenetet követően rendre egymás hibáiból éltek. A nyitó szett öt bréket hozott, s ezekből végül az orosz tinédzser jött ki jobban. A folytatásban sem változott a meccs képe, küzdelmes, ám nem túl magas színvonalú ütközet zajlott a pályán, aztán 2:2 után Andrejeva szedte össze magát hamarabb, az ukrán pedig egyre fáradtabbnak tűnt. A krasznojarszki születésű, de Dél-Franciaországban élő Andrejeva végül nagy nehezen kicsikarta a diadalt, és – mivel veretlenül lett világbajnok – pályafutása hetedik trófeája mellé 3.37 millió dollárt kapott.

Indian Wells júniusban vállalta el a vb-lebonyolítást, mivel a WTA a feszült politikai helyzet miatt elállt a szaúd-arábiai rendezéstől. Az is eldőlt, hogy a jövő évtől legalább három szezonon keresztül Charlotte ad majd otthont a szupertornának.

Elation for Mirra Andreeva 👏 She defeats Svitolina 7-5, 6-3 in the desert to become FAGE WTA Finals CHAMPION! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/ikjH2THkWP — wta (@WTA) November 15, 2026

TENISZ

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, INDIAN WELLS

EGYES, DÖNTŐ

Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Elina Szvitolina (ukrán, 6.) 7:5, 6:3