Nemzeti Sportrádió

„Igazi csoda vagy” – Babos Tímea édesanya lett

R. D. P.R. D. P.
2026.10.13. 16:40
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Megszületett Babos Tímea első gyermeke (Fotó: Kovács Péter)
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szülés gyerek női tenisz család Babos Tímea
Családalapítás áll annak hátterében, hogy a párosban négyszeres Grand Slam-győztes Babos Tímea egy időre abbahagyta a versenyzést: a 33 éves teniszező közösségi oldalán számolt be gyermeke születéséről.

Babos Tímea keddi Instagram-bejegyzésében ezt írta:

Továbbra is hihetetlen, hogy már több mint egy hónapja születtél. Egy igazi csoda vagy, köszönjük, hogy minket választottál szüleidnek, nagyon szeretünk!

Babos idén januárban búcsúzott el szeretett sportágától meghatározatlan időre, méghozzá a számára közel álló tornán, az Australian Openen.

A korábbi páros világelső játékos korábban elárulta, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián még játszana.

szülés gyerek női tenisz család Babos Tímea
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