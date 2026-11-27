Olvasóink szerint Varga Ádám volt az FTC legjobbja a Celje ellen
Az értékelésnél azokat vettük figyelembe, akik az utolsó 20 perc előtt léptek pályára.
AZ OLVASÓK ÉRTÉKELÉSE
Varga Ádám 6.54
Osváth Attila 6.12
Mariano Gómez 6.01
Toon Raemakers 5.91
Cadu 5.74
Kristoffer Zachariassen 5.47
Nagy Ádám 5.51
Daniel Arzani 5.40
Marius Corbu 4.98
Matús Bero 4.78
Lenny Joseph 4.39
Lisztes Krisztián 3.74
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0
Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezette: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok
FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero (Levi, 78.), Arzani (O'Dowda, 78.) – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs
CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.). Vezetőedző: Zoran Zeljkovic
A mérkőzés, online, szöveges tudósítása itt olvasható!