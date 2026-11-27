A Ferencváros 0–0-s döntetlent játszott a Celjével a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ahogy ilyenkor mindig, most is megkértük olvasóinkat, hogy osztályozzák a zöld-fehérek teljesítményét.

Az értékelésnél azokat vettük figyelembe, akik az utolsó 20 perc előtt léptek pályára. AZ OLVASÓK ÉRTÉKELÉSE

Varga Ádám 6.54

Osváth Attila 6.12

Mariano Gómez 6.01

Toon Raemakers 5.91

Cadu 5.74

Kristoffer Zachariassen 5.47

Nagy Ádám 5.51

Daniel Arzani 5.40

Marius Corbu 4.98

Matús Bero 4.78

Lenny Joseph 4.39

Lisztes Krisztián 3.74 EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0

Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezette: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok

FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero (Levi, 78.), Arzani (O'Dowda, 78.) – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs

CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic (Daniel, 80.) – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic (Dukuly, 75.). Vezetőedző: Zoran Zeljkovic A mérkőzés, online, szöveges tudósítása itt olvasható!