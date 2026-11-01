Snajgyer nyerte a tokiói tenisztornát, Dart győzött Kantonban

A harmadik helyen kiemelt Snajgyer 2 óra 18 perces mérkőzésen, 6:4, 5:7, 6:2-re nyert a kanadai Leylah Annie Fernandez ellen, és a hetedik döntője után a hatodik tornagyőzelmét ünnepelhette a WTA-sorozatban.

A mezőnyben szerepelt a világelső kazah Jelena Ribakina is, de kisebb sérülésre hivatkozva nem állt ki az 1.2 millió dollár (396 millió forint) összdíjazású torna pénteki negyeddöntőjére Fernandezzel szemben.

A világranglista 115. helyén álló Harriet Dart pályafutása első fináléjában szerepelt a WTA-sorozatban, és ugyancsak 2 óra 18 perces meccsen, 4:6, 6:3, 6:4-re győzött a negyedik helyen kiemelt osztrák Lilli Tagger ellen a Kantonban rendezett 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású tornán.

(MTI)